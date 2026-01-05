Στον Άρη ο Κώστας Αντετοκούνμπο, δανεικός από τον Ολυμπιακό

Ο Άρης αναζητούσε παίκτη στην front line, η απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την ομάδα του Πειραιά πετούσε τον Κώστα Αντετοκούνμπο ουσιαστικά εκτός rotation, με τους «κιτρινόμαυρους» να κάνουν την κίνησή τους και να αποκτούν τον Έλληνα σέντερ.

05 Ιαν. 2026 12:22
Παίκτης του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που θα μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Σημαντική ενίσχυση για την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, με τον Άρη να έρχεται σε συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους» και να εντάσσεται στους Θεσσαλονικείς ως δανεικός από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν.

