Survivor 2026: Το ξέσπασμα Σηφάκη κατά Gio Kay και ο Λιανός

Μιχάλης Σηφάκης: «Είναι Survivor. Όποιος δεν είναι έτοιμος ας μην ερχότανε».

14 Ιαν. 2026 9:37
Pelop News

Ο Μιχάλης Σηφάκης από την ομάδα των «Επαρχιωτών» ξέσπασε κατά του Gio Kay παίκτη της ομάδας των «Αθηναίων» για τη στάση που επέδειξε στο συμβούλιο του νησιού, βάζοντας στο στόχαστρο των παρουσιαστή του ριάλιτι επιβίωσης «Survivor 2026»,Γιώργο Λιανό.

«Τι φάση με τον Gio, θα πει τον Λιανό πώς θα κάνει τη δουλειά του; Εδώ πέρα έχουμε μπει για παίκτες, όχι για παρουσιαστές, μάλλον έχουμε μπερδέψει λίγο τα παιχνίδια οι κόκκινοι», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Σηφάκης στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 13/01/2026

«Δεν μπορώ να καταλάβω, πώς γίνεται να πας σε ένα παιχνίδι που λέγεται Survivor και να μην είσαι έτοιμος να ψηφίσεις την πρώτη βδομάδα; Αν δεν είσαι έτοιμος να ψηφίσεις, να μη φας, να κοιμηθείς στο σανίδι, κάτσε σπίτι σου. Οι κανόνες υπάρχουν και το παιχνίδι είναι πολλά χρόνια τώρα στην τηλεόραση. Είναι κλισέ να λες, δεν είμαι έτοιμος, δεν ξέρω, δεν γνωριστήκαμε. Παιδιά, είναι Survivor. Όποιος δεν είναι έτοιμος ας μην ερχότανε», σημείωσε ο Μιχάλης Σηφάκης για τη συμπεριφορά του Gio Kay.

Λιανός σε Gio: «Φοβάμαι να σε ρωτήσω, έχουμε ένα μικρό beef από χθες βράδυ»

«Σκέφτομαι πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Φοβάμαι να σε ρωτήσω, έχουμε ένα μικρό beef από χθες το βράδυ. Θέλω να μου πεις, έχουμε κάτι; Έλα να κάνουμε μια αγκαλίτσα πρώτα και να μου πεις πώς είναι η ψυχολογία σου», ανέφερε ο Γιώργος Λιανός κάνοντας μια αγκαλιά στον Gio Kay.

 

 

