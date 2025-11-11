Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά

Σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το τροχαίο έγινε στο ύψος της εξόδου για Πειραιά, προκαλώντας σοβαρή συμφόρηση στο σημείο, ενώ τα οχήματα κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Παράλληλα, δυσκολίες αντιμετώπισαν και οι οδηγοί στο ρεύμα ανόδου, όπου η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη από τον Ρέντη έως το Αιγάλεω.

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

