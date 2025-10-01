Συναγερμός στο Μόναχο: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς, τι συνέβη

Σοβαρό περιστατικό στο Μόναχο στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα και άφησε έναν ακόμη τραυματία, σε συνθήκες που παραμένουν ασαφείς. Νωρίτερα, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και πυροβολισμοί, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά, πιθανώς από γειτονική μονοκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση (BR) και την εφημερίδα BILD, ένα λεωφορείο καταστράφηκε πλήρως και βρέθηκε ένας νεκρός στην περιοχή, ενώ ο τραυματίας φέρει τραύματα από σφαίρες.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή και συνεχίζουν τις έρευνες, με μεγάλη κινητοποίηση αστυνομίας και πυροσβεστικής. Δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων ή της ένοπλης επίθεσης.

