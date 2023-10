Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ανησυχίες για τις εξελίξεις στο Ισραήλ

Η σύνοδος της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις εξελίξεις στο Ισραήλ.

Βαθιά ανησυχία για τις «σοβαρές εξελίξεις στο Ισραήλ και στην Γάζα», εκφράζεται στα Συμπεράσματα της Υπουργικής Συνόδου μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσκάτ.

Επίσης, καταδικάζονται όλες οι επιθέσεις κατά αμάχων και απευθύνεται έκκληση για την προστασία τους, υπενθυμίζοντας στα μέρη τις υποχρεώσεις τους βάσει των οικουμενικών αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Επιπροσθέτως, καλούνται για αυτοσυγκράτηση, απελευθέρωση των ομήρων και να παρέχουν την πρόσβαση σε φαγητό, νερό, φάρμακα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη πολιτικής επίλυσης της κρίσης για την αποφυγή επανάληψης του φαύλου κύκλου βίας.

I met today with Saudi Foreign Minister @FaisalbinFarhan to exchange views on the situation in Israel/Palestine. It is urgent to step up international efforts to stop violence and prevent regional destabilisation. pic.twitter.com/d06AqjZsNJ

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2023