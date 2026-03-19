Συντάξεις και Επιδόματα: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς, αναλυτικά οι ημερομηνίες

Αναλυτικά οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

19 Μαρ. 2026 9:16
Pelop News

Σε δύο φάσεις θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων για τον μήνα Απρίλιο, με την πρώτη «φουρνιά» δικαιούχων να βλέπει τα χρήματα στους λογαριασμούς της πριν από την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου. Παράλληλα, στο τέλος του μήνα προγραμματίζεται η καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, περιλαμβανομένης της πρώτης δόσης του επιδόματος τέκνων Α21 για το 2026.

Συντάξεις Απριλίου

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι ημερομηνίες πληρωμής διαμορφώνονται ως εξής:

  • Τρίτη 24 Μαρτίου (απόγευμα): Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ για τους συνταξιούχους των τέως ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από τον ΕΦΚΑ (μετά την 1/1/2017), καθώς και για όλες τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η επίσημη καταβολή στα γκισέ θα γίνει την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

  • Πέμπτη 26 Μαρτίου (απόγευμα): Θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των συνταξιούχων των τέως ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Επιδόματα

Την Τρίτη 31 Μαρτίου, ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει στη μαζική καταβολή των επιδομάτων και των συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Ειδικότερα για το Επίδομα Τέκνων Α21:

  • Θα καταβληθεί η Α’ δόση του 2026 (αφορά το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος).

  • Δικαιούχοι είναι 390.667 πολίτες που υπέβαλαν την αίτησή τους έως τις 13 Μαρτίου.

  • Τα ποσά ξεκινούν από 28€ έως 70€ ανά μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ενώ για το τρίτο παιδί και άνω κυμαίνονται από 56€ έως 140€, ανάλογα με την εισοδηματική κλίμακα.

Την ίδια ημέρα (31/03) θα πληρωθούν επίσης:

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

  • Επίδομα Ενοικίου

  • Προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα

  • Επίδομα Γέννας

