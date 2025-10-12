Τα τρία συστατικά της πανάξιας νίκης του Προμηθέα!

Ο Προμηθέας Βϊκος Cola νίκησε δίκαια το Μαρούσι. Κι επειδή ακούσαμε τον προπονητή του Αμαρουσίου να πλέκει το εγκώμιο της ομάδας του (από την πλευρά του καλά έκανε), θα… παινέψουμε κι εμείς το σπίτι μας γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το συγκρότημα του Γιώργου Λιμνιάτη είχε όλα τα συστατικά για να πάρει το ροζ φ.α.

Συστατικό πρώτο: Η διαχείριση του προπονητή του Προμηθέα. Ο Γιώργος Λιμνιάτης κοούτσαρε με ηρεμία τους παίκτες του και ήταν πάντα ένα βήμα μπροστά σε επίπεδο τακτικής. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η επιλογή να χρησιμοποιηθεί ο Κόλεμαν στη ρακέτα στο τελευταίο 10λεπτο, με τον Αμερικανό να είναι κέρβερος σε άμυνα και ριμπάουντ και – κυρίως – να αξιοποιεί όλες τις δημιουργίες του Μακ Κάλουμ στην επίθεση.

Συστατικό δεύτερο: Το ότι οι παίκτες του Προμηθέα έμειναν ενωμένοι σε όλες τις δύσκολες στιγμές της αναμέτρησης, στοιχείο που, όπως είπε ο Γιώργος Λιμνιάτης τόσο στα αποδυτήρια, όσο και στη συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, πρέπει να διακρίνει και να χαρακτηρίζει την πατρινή ομάδα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Συστατικό τρίτο: Οι μικροί μπαίνουν στην… εξίσωση κι αυτό μόνο ενθαρρυντικό είναι για τη συνέχεια σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Ο Σταυρακόπουλος τα έβαλε τα τριποντάκια του, ο Μπαζίνας έτρεξε χιλιόμετρα στο παρκέ και ο Πλώτας αξιοποιεί τις ευκαιρίες. Ζητούμενο είναι να συνεχίσουν άπαντες έτσι.

Συνοψίζοντας, ενός καλού… μύρια έπονται για τον φετινό Προμηθέα και τα καλύτερα είναι μπροστά! Με συνέχεια της σκληρής δουλειάς στην προπόνηση!

Υ.Γ.: Μεταφέρουμε αυτούσιο και το σχόλιο ενός ουδέτερου μπασκετικού που ήταν το Σάββατο στο Τόφαλος»: «Θα έρχομαι στο γήπεδο κάθε φορά που παίζει ο Προμηθέας γιατί – ανεξάρτητα από το ποιος νίκησε – είδα πολύ ωραίο μπάσκετ, ένα αμφίρροπο παιχνίδι και πραγματικά πέρασα ένα χορταστικό δίωρο».

