Τα τριήμερα και οι αργίες του 2026
Τα κύρια τριήμερα του 2026
Το 2026 προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για ξεκούραση και σύντομες αποδράσεις, καθώς οι ημερομηνίες των επίσημων αργιών δημιουργούν ικανοποιητικό αριθμό τριημέρων και παρατεταμένων διαλειμμάτων.
Η χρονιά ξεκίνησε ευνοϊκά, με την Πρωτοχρονιά (1 Ιανουαρίου) να πέφτει Πέμπτη και τα Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου) Τρίτη, δίνοντας τη δυνατότητα για τετραήμερα με μία μόνο ημέρα άδειας.
Η Καθαρά Δευτέρα γιορτάζεται στις 16 Φεβρουαρίου, δημιουργώντας το πρώτο κλασικό τριήμερο της χρονιάς.
Η 25η Μαρτίου πέφτει Τετάρτη, χωρίς να σχηματίζει τριήμερο.
Το Πάσχα έρχεται νωρίς, με την Κυριακή του Πάσχα στις 12 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου) να αποτελούν αργία.
Η Πρωτομαγιά πέφτει Παρασκευή (1 Μαΐου), διαμορφώνοντας ιδανικό τριήμερο.
Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος γιορτάζεται την 1η Ιουνίου, προσφέροντας ακόμη μία ευκαιρία για απόδραση στις αρχές του καλοκαιριού.
Η Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) πέφτει Σάββατο, χωρίς επιπλέον όφελος.
Η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη, διακόπτοντας την εργασιακή ρουτίνα χωρίς τριήμερο.
Το έτος κλείνει θετικά, καθώς τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου) πέφτουν Παρασκευή, δημιουργώντας τριήμερο.
Τα κύρια τριήμερα του 2026 είναι:
- 21–23 Φεβρουαρίου (Καθαρά Δευτέρα)
- 1–3 Μαΐου (Πρωτομαγιά)
- 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου (Δευτέρα Αγίου Πνεύματος)
- 25–27 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα)
