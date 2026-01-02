Τα τριήμερα και οι αργίες του 2026

Το 2026 προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για ξεκούραση και σύντομες αποδράσεις, καθώς οι ημερομηνίες των επίσημων αργιών δημιουργούν ικανοποιητικό αριθμό τριημέρων και παρατεταμένων διαλειμμάτων.

Η χρονιά ξεκίνησε ευνοϊκά, με την Πρωτοχρονιά (1 Ιανουαρίου) να πέφτει Πέμπτη και τα Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου) Τρίτη, δίνοντας τη δυνατότητα για τετραήμερα με μία μόνο ημέρα άδειας.

Η Καθαρά Δευτέρα γιορτάζεται στις 16 Φεβρουαρίου, δημιουργώντας το πρώτο κλασικό τριήμερο της χρονιάς.

Η 25η Μαρτίου πέφτει Τετάρτη, χωρίς να σχηματίζει τριήμερο.

Το Πάσχα έρχεται νωρίς, με την Κυριακή του Πάσχα στις 12 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου) να αποτελούν αργία.

Η Πρωτομαγιά πέφτει Παρασκευή (1 Μαΐου), διαμορφώνοντας ιδανικό τριήμερο.

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος γιορτάζεται την 1η Ιουνίου, προσφέροντας ακόμη μία ευκαιρία για απόδραση στις αρχές του καλοκαιριού.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου) πέφτει Σάββατο, χωρίς επιπλέον όφελος.

Η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη, διακόπτοντας την εργασιακή ρουτίνα χωρίς τριήμερο.

Το έτος κλείνει θετικά, καθώς τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου) πέφτουν Παρασκευή, δημιουργώντας τριήμερο.

Τα κύρια τριήμερα του 2026 είναι:

21–23 Φεβρουαρίου (Καθαρά Δευτέρα)

1–3 Μαΐου (Πρωτομαγιά)

30 Μαΐου – 1 Ιουνίου (Δευτέρα Αγίου Πνεύματος)

25–27 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα)

