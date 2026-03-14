Τα ζώδια που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει πριν φύγει ο Μάρτιος

Αν και το 2026 ξεκίνησε με έντονη αστρολογική ενέργεια και αρκετές ανατροπές, το κλίμα δείχνει να αλλάζει σταδιακά. Σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του Μαρτίου, κάποια ζώδια φαίνεται να περνούν σε μια πιο φωτεινή περίοδο, με ευκαιρίες, ξεκαθαρίσματα και εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά τους προς το καλύτερο.

Κριός

Για τους Κριούς, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως στην προσωπική ζωή και στις σχέσεις. Η παρουσία της Αφροδίτης στο ζώδιό τους, σε συνδυασμό με τις όψεις που σχηματίζει με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο ουσιαστικές εξελίξεις και συναισθηματική σταθερότητα.

Ο Μάρτιος μπορεί να φέρει σημαντικές αποφάσεις, ξεκαθαρίσματα ή ακόμη και ένα νέο βήμα σε μια σχέση που ήδη υπάρχει. Για κάποιους Κριούς, αυτή η περίοδος ίσως σηματοδοτεί μια πιο σοβαρή δέσμευση, ενώ για άλλους μπορεί να ανοίγει ο δρόμος για ένα νέο κεφάλαιο στα ερωτικά τους. Παράλληλα, η ανάδρομη πορεία του Ερμή δεν αποκλείει επιστροφές από το παρελθόν, δίνοντας την ευκαιρία να δουν κάποια πρόσωπα ή καταστάσεις με νέα ματιά.

Καρκίνος

Οι Καρκίνοι φαίνεται πως μπαίνουν σε μία από τις πιο ευνοϊκές φάσεις αυτής της περιόδου. Με τον Δία να κινείται πλέον ορθόδρομα στο ζώδιό τους, ανοίγει ένας κύκλος ανάπτυξης και ενίσχυσης που μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις σε περισσότερους από έναν τομείς.

Αν το προηγούμενο διάστημα υπήρξε προσπάθεια, υπομονή και επιμονή, τώρα είναι πιθανό να αρχίσουν να φαίνονται τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε πρόοδο στα επαγγελματικά, σε καλύτερες οικονομικές συνθήκες ή σε μια γενικότερη αίσθηση ότι τα πράγματα αρχίζουν επιτέλους να μπαίνουν στη θέση τους. Παράλληλα, και οι προσωπικές σχέσεις φαίνεται να αποκτούν μεγαλύτερο βάθος και σταθερότητα.

Παρθένος

Για την Παρθένο, το τέλος του Μαρτίου έχει έντονο χαρακτήρα εσωτερικής αλλαγής. Η σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιό της θεωρείται πως ενεργοποιεί μια διαδικασία κλεισίματος κύκλων, αφήνοντας πίσω πρόσωπα, συνήθειες ή καταστάσεις που είχαν γίνει βαριά ή ασφυκτικά.

Μπορεί αυτή η φάση να μην είναι πάντα εύκολη, όμως φαίνεται να λειτουργεί λυτρωτικά. Πολλοί Παρθένοι ενδέχεται να νιώσουν ότι απελευθερώνονται από ό,τι δεν τους εκφράζει πλέον και να προχωρούν πιο συνειδητά, με περισσότερη αυτοπεποίθηση και καθαρότητα. Πρόκειται για μια περίοδο που δεν υπόσχεται μόνο αλλαγές, αλλά και μια πιο ώριμη και σταθερή επόμενη μέρα.

Αυτές οι τελευταίες ημέρες του Μαρτίου, λοιπόν, φαίνεται να δίνουν σε ορισμένα ζώδια την ευκαιρία να αφήσουν πίσω μια πιο πιεστική φάση και να περάσουν σε κάτι νέο, πιο ελπιδοφόρο και πιο κοντά σε όσα πραγματικά θέλουν.

