Τέιλορ Σουίφτ: Σεισμό 2,3 Ρίχτερ προκάλεσαν οι θαυμαστές της σε συναυλία στο Σιάτλ

Κυριολεκτικά σεισμό προκάλεσαν οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Σιάτλ.

Κατά τη διάρκεια 2 συναυλιών στο πλαίσιο της περιοδείας «Eras» της Τέιλορ Σουίφτ στο Σιάτλ στο στάδιο «Lumen Field», οι ενθουσιώδεις Swifties (το όνομα των φαν της τραγουδίστριας) προκάλεσαν σεισμική δραστηριότητα ισοδύναμη με σεισμό 2,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με τη σεισμολόγο Τζάκι Κάπλαν-Άουερμπαχ.

Ο «Swift Quake» έχει συγκριθεί με τον «Beast Quake» του 2011, όταν οι οπαδοί της ομάδας του NFL Seattle Seahawks ξέσπασαν μετά από ένα εντυπωσιακό touchdown του Μαρσόν «Beast Mode» Λιντς. Ο πανηγυρισμός που ακολούθησε εντοπίστηκε στο ίδιο τοπικό σεισμόμετρο με τη συναυλία της Σουίφτ, δήλωσε στο CNN η σεισμολόγος.

Η Κάπλαν-Άουερμπαχ, η οποία εργάζεται ως καθηγήτρια γεωλογίας στο Western Washington University, είδε τη σύγκριση σε μια ομάδα σεισμών του βορειοδυτικού Ειρηνικού που συντονίζει στο Facebook και έπεσε αμέσως δουλειά.

«Πήρα τα δεδομένα και από τις δύο βραδιές της συναυλίας και γρήγορα παρατήρησα ότι ήταν ξεκάθαρα το ίδιο μοτίβο σημάτων», είπε και πρόσθεσε: «Αν τα τοποθετήσω το ένα πάνω στο άλλο, είναι σχεδόν πανομοιότυπα».

