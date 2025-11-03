Τέλη Κυκλοφορίας: Αναρτήθηκαν στο mycar, τι ισχύει με τις προσαυξήσεις

Εδω και λίγη ώρα αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα MyCar τα τέλη κυκλοφορίας 2026, χωρίς καμία μεταβολή σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν προθεσμία να τα εξοφλήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για όσους δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα, προβλέπονται τα εξής πρόστιμα:

25% προσαύξηση για πληρωμές εντός Ιανουαρίου,

50% προσαύξηση για πληρωμές εντός Φεβρουαρίου,

Από τον Μάρτιο, το ποσό των τελών διπλασιάζεται.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω του Taxisnet ή σε τραπεζικά ιδρύματα με χρήση του κωδικού πληρωμής που αναγράφεται στην ηλεκτρονική ειδοποίηση.

