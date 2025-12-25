Τένις: 21χρονος Δομινικανός τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων ετών για στημένα παιχνίδια

Νέο φαινόμενο διαφθοράς στο τένις, αυτή τη φορά στον χώρο των χαμηλών κατηγοριών. Ο 21χρονος Δομινικανός τενίστας Μάικελ Βιγιαλόνα τιμωρήθηκε από τη Διεθνή Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις, καθώς κρίθηκε ένοχος για χειραγώγηση αγώνα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Υπηρεσίας, ο Βιγιαλόνα παραβίασε συνολικά πέντε άρθρα του Κώδικα Ακεραιότητας, σε αγώνα διπλού του ITF World Tennis Tour το 2022. Μεταξύ άλλων, κατηγορήθηκε ότι αλλοίωσε το αποτέλεσμα του αγώνα, έλαβε χρήματα για τον σκοπό αυτό και δεν κατήγγειλε ότι τον προσέγγισαν προκειμένου να αλλοιώσει το αποτέλεσμα, κάτι που θεωρείται εξίσου σοβαρό ως παράπτωμα.

Η θέση του χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο λόγω της στάσης που κράτησε ο ίδιος ο αθλητής. Ο Βιγιαλόνα αγνόησε πέντε διαφορετικές κλήσεις της ITIA για να δώσει εξηγήσεις στις Αρχές το 2025, γεγονός που εκλήφθηκε ως άρνηση να συνεργαστεί μαζί τους. Τελικά, πολύ καιρό μετά αποδέχθηκε πλήρως την ευθύνη.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι αποκλεισμός τεσσάρων ετών κι έξι μηνών από κάθε διοργάνωση που σχετίζεται με το επαγγελματικό τένις, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 8.500 ευρώ. Η τιμωρία τέθηκε σε ισχύ από τις 30 Οκτωβρίου και ο ίδιος αποφάσισε να μην ασκήσει έφεση.

🎾|#DeportesDL| Otro caso más que mancha el tenis dominicano: la suspensión por cuatro años y medio del joven jugador Maikel Villalona por cometer infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP, siglas en inglés). 🔗https://t.co/hAXvc1uXkn#DiarioLibre… pic.twitter.com/J34OWduvw0 — Diario Libre (@DiarioLibre) December 24, 2025

