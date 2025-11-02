Τετράδα από τον Πέλοπα στις κατηγορίες σχεδιασμού του ΣΕΓΑΣ

Τέσσερεις αθλητές του Πέλοπα συμπεριλαμβάνονται από τον ΣΕΓΑΣ στις κατηγορίες σχεδιασμού για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Η διάκριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής και σκληρής δουλειάς τόσο των αθλητών, όσο και της προπονήτριάς τους, Ολυμπίας Λυμπεράτου, αλλά και της αφοσίωσης και του ταλέντου που επιδεικνύουν.

Οι αθλητές αυτοί είναι οι εξής:

• Γιάννης Γιαννακόπουλος: Κατηγορία στήριξης στο αγώνισμα των 5.000μ.

• Μυρτώ Βαλαχά: Προεθνική Κ20 στο αγώνισμα των 1.500μ.

• Αλέξανδρος Σταυρόπουλος: Προεθνική Κ20 στα αγωνίσματα των 1.500μ και 3.000μ.

• Νίκος Μπιλιανός: Προεθνική Κ20 στα αγωνίσματα των 1.500μ. και 3.000μ.

