Θεσσαλονίκη: Απόδραση κρατουμένου από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου – Αναζητείται 47χρονος

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης μετά την απόδραση 47χρονου κρατουμένου από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έπειτα από καρδιακή προσβολή.

Ο 47χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο από τις φυλακές, ωστόσο το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την παραμονή του στον θάλαμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνοιξε το παράθυρο, πέρασε στο μπαλκόνι και στη συνέχεια κινήθηκε προς διπλανό χώρο. Οι αστυνομικοί που τον φρουρούσαν αντιλήφθηκαν την κίνησή του και τον καταδίωξαν εντός του νοσοκομείου, μέχρι το κυλικείο, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν.

Ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αποχώρησε έχοντας ακόμη επάνω του ιατρικούς ορούς.

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί μετά από καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Η ποινή που του είχε επιβληθεί ήταν συνολικά τέσσερα έτη και επτά μήνες φυλάκισης για διακεκριμένη κλοπή, διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και αντίσταση.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.





