Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 24χρονος και 22χρονος που έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν μέσω ραντάρ ταχύτητας να τρέχουν με 179 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, που είναι το επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 24χρονος και 22χρονος που έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα
25 Ιαν. 2026 11:19
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 24χρονου και ενός 22χρονου για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησε τα ξημερώματα της Κυριακής (25/1) η Τροχαία Θεσσαλονίκης στην εσωτερική περιφερειακή οδό στον κόμβο Ευόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν μέσω ραντάρ ταχύτητας να τρέχουν με 179 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, που είναι το επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή.

