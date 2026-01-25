Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 24χρονος και 22χρονος που έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα
Στη σύλληψη ενός 24χρονου και ενός 22χρονου για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησε τα ξημερώματα της Κυριακής (25/1) η Τροχαία Θεσσαλονίκης στην εσωτερική περιφερειακή οδό στον κόμβο Ευόσμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν μέσω ραντάρ ταχύτητας να τρέχουν με 179 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, που είναι το επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή.
