Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι που δεν έλαβαν δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποδοχών των εργαζομένων και η μη καταβολή του παραβιάζει ευθέως την εργατική νομοθεσία και τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι που δεν έλαβαν δώρο Πάσχα
09 Απρ. 2026 12:16
Pelop News

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, το Δώρο Πάσχα πρέπει να καταβάλλεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή μέχρι χθες βράδυ.

Οσοι εργαζόμενοι δεν λάβουν το Δώρο Πάσχα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία του αυτοφώρου κατά του εργοδότη, εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση.

Παράλληλα, η Επιθεώρηση Εργασίας προχωρά στη διαβίβαση της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ προβλέπονται και διοικητικές κυρώσεις για τον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι καλούνται να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, καταθέτοντας σχετική αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

Το Δώρο Πάσχα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποδοχών των εργαζομένων και η μη καταβολή του παραβιάζει ευθέως την εργατική νομοθεσία και τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

Πως γίνονται οι καταγγελίες

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης Εργασίας υφίσταται και η εξέταση κάθε καταγγελίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που υποβάλλεται σε αυτή με οποιοδήποτε τρόπο. Η Επιθεώρηση Εργασίας τηρεί απόρρητες τις πληροφορίες και τις πηγές από τις οποίες περιήλθαν στη γνώση του οι καταγγελίες.

Απαιτούμενα στοιχεία

Κατά τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας, είναι απαραίτητο ο καταγγέλλων να παράσχει με ακρίβεια τα εξής στοιχεία, προκειμένου ο έλεγχος να είναι αποτελεσματικός:

Επωνυμία και ΑΦΜ επιχείρησης ή εργοδότη

Διεύθυνση του τόπου ελέγχου

Θέματα/προβλήματα προς διερεύνηση κατά τον έλεγχο

Τρόποι υποβολής

Ο καταγγέλλων μπορεί να υποβάλλει καταγγελία, ανώνυμα ή επώνυμα, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω της ενιαίας γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555.

Η κλήση διαβιβάζεται στο τηλεφωνικό κέντρο της Επιθεώρησης Εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 15:00, όπου αρμόδιοι υπάλληλοι καταγράφουν τα καταγγελλόμενα και όλα τα απαραίτητα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες.

Όλες οι καταγγελίες καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστημα και διαβιβάζονται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης, είτε Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ), είτε Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ), ανάλογα με το θέμα της καταγγελίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:50 Ισραήλ: Η εκεχειρία με το Ιράν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δίκη Νετανιάχου
16:39 BBC: Πλησιάζει η στιγμή που ο Τραμπ θα ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει στον Λίβανο
16:28 Πόσες ημέρες θα μείνουν κλειστές οι τράπεζες το Πάσχα
16:08 Κατάνυξη στα Ιεροσόλυμα: Η Τελετή του Νιπτήρος από τον Πατριάρχη Θεόφιλο στον Πανάγιο Τάφο
15:58 Μάικλ Τζ. Φοξ: Το CNN τον «πέθανε» κατά λάθος και ο ίδιος απάντησε με χιούμορ
15:56 Γιώργος Δούκας: Εκεί που ο μύθος συναντά τη βία της εξουσίας και η ύβρις οδηγεί στην καταστροφή
15:48 Πάσχα με ασφάλεια: Οι 7 βασικές οδηγίες για τραπέζι, δρόμο και Ανάσταση
15:40 Νετανιάχου μετά τη Βηρυτό: «Θα χτυπάμε τη Χεζμπολάχ όπου χρειαστεί»
15:31 Αρνί ή κατσίκι; Τι να προσέξετε στο πασχαλινό τραπέζι
15:29 Ιησούς Χριστός Superstar: Από την ευλάβεια του Τζεφιρέλι στην οργή του Γκίμπσον
15:22 Κιάνου Ριβς για Μάρτιν Σκορσέζε: «Δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»
15:15 Η Παταγονία στα λευκά: Σπάνιες δορυφορικές εικόνες της NASA από τη χιονισμένη έρημο
15:02 Φάμελλος από τη Θεσσαλονίκη: «Η ακρίβεια αδειάζει τα μαγαζιά, η κυβέρνηση πρέπει να φύγει»
15:00 Οι ενδοκρινολόγοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Νεοκλή Γεωργόπουλο: Εκφραστής της συλλογικής προσπάθειας
14:59 Κατιάνα Μπαλανίκα: Η μαρτυρία της για σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στον δρόμο
14:52 Χανιά: Νεκρή 33χρονη μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Δικαστήρια
14:45 Στην Αράχωβα Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου – Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν
14:45 Κατερίνη: Τους παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από ηλικιωμένους
14:37 Αυτοκρατορικός πιγκουίνος: Στα απειλούμενα είδη – Στο μισό ο πληθυσμός έως το 2080
14:35 Θήβα: Έψαχναν για κροτίδες σε ψιλικατζίδικο και βρήκαν κρυμμένα σπαθιά και μαχαίρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ