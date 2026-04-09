Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι που δεν έλαβαν δώρο Πάσχα

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, το Δώρο Πάσχα πρέπει να καταβάλλεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή μέχρι χθες βράδυ.

Οσοι εργαζόμενοι δεν λάβουν το Δώρο Πάσχα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία του αυτοφώρου κατά του εργοδότη, εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση.

Παράλληλα, η Επιθεώρηση Εργασίας προχωρά στη διαβίβαση της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ προβλέπονται και διοικητικές κυρώσεις για τον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι καλούνται να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, καταθέτοντας σχετική αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

Το Δώρο Πάσχα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποδοχών των εργαζομένων και η μη καταβολή του παραβιάζει ευθέως την εργατική νομοθεσία και τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

Πως γίνονται οι καταγγελίες

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης Εργασίας υφίσταται και η εξέταση κάθε καταγγελίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που υποβάλλεται σε αυτή με οποιοδήποτε τρόπο. Η Επιθεώρηση Εργασίας τηρεί απόρρητες τις πληροφορίες και τις πηγές από τις οποίες περιήλθαν στη γνώση του οι καταγγελίες.

Απαιτούμενα στοιχεία

Κατά τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας, είναι απαραίτητο ο καταγγέλλων να παράσχει με ακρίβεια τα εξής στοιχεία, προκειμένου ο έλεγχος να είναι αποτελεσματικός:

Επωνυμία και ΑΦΜ επιχείρησης ή εργοδότη

Διεύθυνση του τόπου ελέγχου

Θέματα/προβλήματα προς διερεύνηση κατά τον έλεγχο

Τρόποι υποβολής

Ο καταγγέλλων μπορεί να υποβάλλει καταγγελία, ανώνυμα ή επώνυμα, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω της ενιαίας γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555.

Η κλήση διαβιβάζεται στο τηλεφωνικό κέντρο της Επιθεώρησης Εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 15:00, όπου αρμόδιοι υπάλληλοι καταγράφουν τα καταγγελλόμενα και όλα τα απαραίτητα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες.

Όλες οι καταγγελίες καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό σύστημα και διαβιβάζονται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης, είτε Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ), είτε Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ), ανάλογα με το θέμα της καταγγελίας.

