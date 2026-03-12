Τι σερβίρεται μετά τα Όσκαρ: Το μενού που περιμένει τους σταρ στο Governors Ball
Περίπου 1.500 καλεσμένοι θα περάσουν από το καθιερωμένο Governors Ball μετά την απονομή των Όσκαρ, με το μενού του Βόλφγκανγκ Πουκ να περιλαμβάνει από πίτσες και καπνιστό σολομό μέχρι γλυκά εμπνευσμένα από το χρυσό αγαλματίδιο.
Η βραδιά των Όσκαρ δεν ολοκληρώνεται με την απονομή των βραβείων, αλλά συνεχίζεται στο καθιερωμένο Governors Ball, όπου οι σταρ του Χόλιγουντ αφήνουν για λίγο το κόκκινο χαλί και περνούν στο τραπέζι. Και φέτος, το μενού που έχει ετοιμαστεί για τη λαμπερή βραδιά είναι πλούσιο, εντυπωσιακό και γεμάτο επιλογές που ισορροπούν ανάμεσα στο comfort food και την πολυτέλεια.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα, στους περίπου 1.500 καλεσμένους θα σερβιριστούν χιλιάδες ποτήρια σαμπάνιας, εκατοντάδες πίτσες και μεγάλες ποσότητες εκλεκτών υλικών. Ενδεικτικά, στο τραπέζι της βραδιάς αναμένεται να φτάσουν περίπου 7.000 ποτήρια σαμπάνιας, 600 πίτσες και σχεδόν 90 κιλά μπριζόλας.
Την επιμέλεια του δείπνου έχει αναλάβει, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, ο διάσημος σεφ Βόλφγκανγκ Πουκ, μαζί με μια πολυμελή ομάδα επαγγελματιών της κουζίνας. Για την προετοιμασία του γεύματος εργάζονται συνολικά 75 σεφ και 45 ζαχαροπλάστες, ώστε όλα να είναι έτοιμα αμέσως μετά το τέλος της τελετής.
Στο μενού περιλαμβάνονται και μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες επιλογές του σεφ, όπως κοτόπιτα και κράκερ με καπνιστό σολομό σε σχήμα Όσκαρ. Παράλληλα, θα υπάρχει σταθμός με σούσι και σολομό που θα ετοιμάζονται επί τόπου, προσφέροντας στους καλεσμένους φρέσκες επιλογές μέσα στον εορταστικό ρυθμό της βραδιάς.
Ιδιαίτερη θέση έχει φυσικά και το γλυκό κομμάτι του μενού. Ανάμεσα στις επιλογές ξεχωρίζει το στρούντελ μήλου, βασισμένο σε συνταγή της μητέρας του Βόλφγκανγκ Πουκ, αλλά και φρέσκο παγωτό που θα παρασκευάζεται εκείνη την ώρα. Στο τέλος της βραδιάς, οι καλεσμένοι θα πάρουν μαζί τους και μικρά σοκολατένια αγαλματίδια, διακοσμημένα με χρυσόσκονη.
Ένα ακόμη στοιχείο που συνοδεύει κάθε χρόνο το Governors Ball είναι η διαχείριση του φαγητού που περισσεύει. Όπως έχει αναφέρει ο σεφ, ό,τι δεν καταναλωθεί δεν καταλήγει στα σκουπίδια, αλλά μεταφέρεται σε περιοχή του Λος Άντζελες όπου ζουν πολλοί άστεγοι, προκειμένου να διανεμηθεί εκεί.
