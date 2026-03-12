Τι σερβίρεται μετά τα Όσκαρ: Το μενού που περιμένει τους σταρ στο Governors Ball

Η βραδιά των Όσκαρ δεν ολοκληρώνεται με την απονομή των βραβείων, αλλά συνεχίζεται στο καθιερωμένο Governors Ball, όπου οι σταρ του Χόλιγουντ αφήνουν για λίγο το κόκκινο χαλί και περνούν στο τραπέζι. Και φέτος, το μενού που έχει ετοιμαστεί για τη λαμπερή βραδιά είναι πλούσιο, εντυπωσιακό και γεμάτο επιλογές που ισορροπούν ανάμεσα στο comfort food και την πολυτέλεια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα, στους περίπου 1.500 καλεσμένους θα σερβιριστούν χιλιάδες ποτήρια σαμπάνιας, εκατοντάδες πίτσες και μεγάλες ποσότητες εκλεκτών υλικών. Ενδεικτικά, στο τραπέζι της βραδιάς αναμένεται να φτάσουν περίπου 7.000 ποτήρια σαμπάνιας, 600 πίτσες και σχεδόν 90 κιλά μπριζόλας.

Την επιμέλεια του δείπνου έχει αναλάβει, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, ο διάσημος σεφ Βόλφγκανγκ Πουκ, μαζί με μια πολυμελή ομάδα επαγγελματιών της κουζίνας. Για την προετοιμασία του γεύματος εργάζονται συνολικά 75 σεφ και 45 ζαχαροπλάστες, ώστε όλα να είναι έτοιμα αμέσως μετά το τέλος της τελετής.

Στο μενού περιλαμβάνονται και μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες επιλογές του σεφ, όπως κοτόπιτα και κράκερ με καπνιστό σολομό σε σχήμα Όσκαρ. Παράλληλα, θα υπάρχει σταθμός με σούσι και σολομό που θα ετοιμάζονται επί τόπου, προσφέροντας στους καλεσμένους φρέσκες επιλογές μέσα στον εορταστικό ρυθμό της βραδιάς.

Ιδιαίτερη θέση έχει φυσικά και το γλυκό κομμάτι του μενού. Ανάμεσα στις επιλογές ξεχωρίζει το στρούντελ μήλου, βασισμένο σε συνταγή της μητέρας του Βόλφγκανγκ Πουκ, αλλά και φρέσκο παγωτό που θα παρασκευάζεται εκείνη την ώρα. Στο τέλος της βραδιάς, οι καλεσμένοι θα πάρουν μαζί τους και μικρά σοκολατένια αγαλματίδια, διακοσμημένα με χρυσόσκονη.

Ένα ακόμη στοιχείο που συνοδεύει κάθε χρόνο το Governors Ball είναι η διαχείριση του φαγητού που περισσεύει. Όπως έχει αναφέρει ο σεφ, ό,τι δεν καταναλωθεί δεν καταλήγει στα σκουπίδια, αλλά μεταφέρεται σε περιοχή του Λος Άντζελες όπου ζουν πολλοί άστεγοι, προκειμένου να διανεμηθεί εκεί.

Οι υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ

Καλύτερη Ταινία

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

The Secret Agent

F1: Η Ταινία

Train Dreams

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον – One Battle After Another

Ράιαν Κούγκλερ – Sinners

Τζος Σάφντι – Marty Supreme

Γιοακίμ Τρίερ – Sentimental Value

Κλόι Ζάο – Hamnet

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Τιμοτέ Σαλαμέ – Marty Supreme

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο – One Battle After Another

Ίθαν Χοκ – Blue Moon

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – Sinners

Βάγκνερ Μόουρα – The Secret Agent

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet

Ρόουζ Μπερν – Αν Είχα Πόδια Θα Σε Κλωτσούσα

Ρενάτε Ράινσβε – Sentimental Value

Έμα Στόουν – Bugonia

Κέιτ Χάντσον – Song Sung Blue

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο – One Battle After Another

Τζέικομπ Ελόρντι – Frankenstein

Ντελρόι Λίντο – Sinners

Σον Πεν – One Battle After Another

Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Sentimental Value

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ – Sentimental Value

Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλεάας – Sentimental Value

Έιμι Μάντιγκαν – Weapons

Γούνμι Μοσάκου – Sinners

Τεγιάνα Τέιλορ – One Battle After Another

Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon

Sinners

Marty Supreme

Sentimental Value

It Was Just an Accident

Διασκευασμένο Σενάριο

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Bugonia

Frankenstein

Μουσική

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Τραγούδι

«Golden» – KPop Demon Hunters

«Sweet Dreams of Joy» – Viva Verdi

«I Lied to You» – Sinners

«Dear Me» – Relentless

«Train Dreams» – Train Dreams

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Sentimental Value

Sirat

The Secret Agent

The Voice of Hind Rajab

It Was Just An Accident

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

The Perfect Neighbor

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

Οπτικά Εφέ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Jurassic World: Αναγέννηση

The Lost Bus

Sinners

Ήχος

F1: Η Ταινία

Sinners

Frankenstein

One Battle After Another

Sirat

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Kokuho

Frankenstein

Sinners

The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή

The Ugly Stepsister

Μικρού Μήκους Ταινία (Live Action)

Butcher’ Stain

Two People Exchanging Saliva

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

