Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Ζελένσκι-Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα, Δευτέρα, ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος: «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ωθήσουμε την κατάσταση προς τον τερματισμό του πολέμου και το πιο σημαντικό είναι να αξιοποιήσουμε πλήρως κάθε ευκαιρία και να ασκήσουμε το σωστό είδος πίεσης στη Ρωσία. Η πίεση σε αυτόν που ξεκίνησε τον πόλεμο είναι το κλειδί για μια λύση. Ο Εμανουέλ και εγώ συζητήσαμε όλες τις τρέχουσες διπλωματικές πτυχές και τις πρόσφατες επαφές μας με τους εταίρους. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο εγγύς μέλλον».

