Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ, Ζελένσκι και Μακρόν

Κεντρικό σημείο της ατζέντας αποτέλεσε η στρατηγική για τη συνεχιζόμενη στήριξη του Κιέβου με τον απαραίτητο εξοπλισμό «για όσο χρειαστεί».

02 Δεκ. 2025 10:19
Pelop News

Με επίκεντρο τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο και την έντονη διπλωματική κινητικότητα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, οι τρεις ηγέτες ξεκίνησαν τη συζήτηση κάνοντας έναν απολογισμό των τελευταίων ημερών και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επαφές που πραγματοποιεί η ουκρανική αντιπροσωπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κιρ Στάρμερ ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις δικές του πρόσφατες συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας που είχε την Κυριακή με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Κοινός τόπος των τριών ηγετών ήταν η ανάγκη επίτευξης συμφωνίας που δεν θα προσφέρει απλώς μια προσωρινή λύση, αλλά θα εγγυάται μακροπρόθεσμη ασφάλεια και μια «δίκαιη ειρήνη» για την Ουκρανία.

Κεντρικό σημείο της ατζέντας αποτέλεσε η στρατηγική για τη συνεχιζόμενη στήριξη του Κιέβου με τον απαραίτητο εξοπλισμό «για όσο χρειαστεί».

Σε αυτό το πλαίσιο, Στάρμερ, Ζελένσκι και Μακρόν συζήτησαν την αξιοποίηση της αξίας των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Στόχος είναι τα κεφάλαια αυτά να κατευθυνθούν τόσο στην ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων όσο και στην ευρύτερη ανασυγκρότηση της χώρας που έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Και οι τρεις συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή.

 

