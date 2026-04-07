Οι τιμές πετρελαίου μετά τις απειλές Τραμπ στο Ιράν πήραν ξανά ανοδική πορεία την Τρίτη, σε μια αγορά που μοιάζει να κινείται πλέον περισσότερο με τον φόβο παρά με τη λογική. Κάθε νέα δήλωση από την Ουάσινγκτον, κάθε υπαινιγμός για χτύπημα σε ιρανικές υποδομές, κάθε ώρα που περνά χωρίς καθαρό σήμα αποκλιμάκωσης, προσθέτει νέο καύσιμο στην αγωνία των επενδυτών.

Το διεθνές Brent κινήθηκε πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ξεπέρασε τα 115 δολάρια, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στο νέο κύμα απειλών του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη για τα Στενά του Ορμούζ. Το Reuters κατέγραψε το Brent στα 111,69 δολάρια, ενώ άλλες αγορές της ημέρας έδειξαν το WTI να φτάνει πάνω από τα 115 δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι η νευρικότητα παραμένει ακραία.

Το Ορμούζ παραμένει η μεγάλη πληγή της αγοράς

Ο λόγος είναι ένας και απολύτως κρίσιμος: τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν η πιο ευαίσθητη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Από εκεί περνά τεράστιο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και κάθε εμπλοκή μετατρέπεται σχεδόν αυτόματα σε σοκ για τις αγορές, τις μεταφορές, τα διυλιστήρια και τελικά τις τιμές που πληρώνουν κράτη, επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η κρίση έχει ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα. Σύμφωνα με το Reuters, η διαταραχή στις ροές συνδέεται με απώλεια περίπου 12 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, δηλαδή περίπου 12% της παγκόσμιας προσφοράς, στοιχείο που εξηγεί γιατί οι φυσικές τιμές σε ορισμένες ποιότητες αργού εκτοξεύθηκαν ακόμη και κοντά στα 150 δολάρια το βαρέλι.

Οι απειλές Τραμπ και το νέο κύμα φόβου

Το νέο άλμα στις τιμές ήρθε καθώς ο Τραμπ επανέφερε το τελεσίγραφό του προς το Ιράν και προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει κίνηση για την επαναλειτουργία του Ορμούζ, οι ΗΠΑ μπορεί να πλήξουν κρίσιμες υποδομές. Η ρητορική του κορυφώθηκε με τη φράση ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», λίγες ώρες πριν από τη λήξη της διορίας που ο ίδιος έχει θέσει.

Αυτό ακριβώς είναι που κρατά την αγορά σε κατάσταση συναγερμού: όχι μόνο η ουσία της σύγκρουσης, αλλά και η αίσθηση ότι το επόμενο βήμα μπορεί να είναι ξαφνικό, ασύμμετρο και καταστροφικό για την ενεργειακή αλυσίδα. Η αγορά δεν τιμολογεί απλώς ένα γεγονός· τιμολογεί την πιθανότητα μιας πολύ χειρότερης εξέλιξης.

Διαπραγματεύσεις υπάρχουν, αλλά το τοπίο παραμένει θολό

Την ίδια στιγμή, το διπλωματικό τοπίο παραμένει μπερδεμένο. Το Reuters μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έχει θέσει προϋποθέσεις για συνομιλίες, ζητώντας άμεση παύση των αμερικανικών πληγμάτων, εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν και αποζημιώσεις για τις ζημιές. Παράλληλα, απορρίπτει μια προσωρινή εκεχειρία και επιμένει σε πιο μόνιμη συμφωνία.

Το Axios ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει παρουσιάσει μια 10σημη πρόταση, την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν «μαξιμαλιστική». Αυτό σημαίνει ότι οι δίαυλοι δεν έχουν κλείσει, αλλά και ότι η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει μεγάλη. Με απλά λόγια: υπάρχουν επαφές, αλλά όχι η βεβαιότητα ότι μπορούν να γεννήσουν σύντομα λύση.

Η κίνηση στα τάνκερ βελτιώνεται, αλλά όχι αρκετά

Υπάρχει μια μικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης στις θαλάσσιες ροές, αλλά δεν αρκεί για να καθησυχάσει κανέναν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδόθηκαν ευρύτερα στην αγορά, οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων από το Ορμούζ αυξήθηκαν τη Δευτέρα, όμως παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα. Και αυτό είναι το σημείο που κρατά ζωντανό τον φόβο για ενεργειακή ασφυξία, κυρίως στις ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται άμεσα από αυτή τη ροή.

Η αγορά γνωρίζει ότι ακόμη και αν υπάρξει πολιτική αποκλιμάκωση, η πραγματική αποκατάσταση της προσφοράς δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρειάζονται χρόνος, ασφαλείς διάδρομοι, σταθερότητα στα ασφάλιστρα, επαναφορά ναύλων και εμπιστοσύνη ότι τα πλοία μπορούν να περάσουν χωρίς νέο επεισόδιο. Γι’ αυτό και οι τιμές συνεχίζουν να παραμένουν τόσο ευάλωτες σε κάθε νέα εξέλιξη.

Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι η διάρκεια της κρίσης

Το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα υπάρξει συμφωνία, αλλά πότε και σε τι μορφή. Γιατί όσο παρατείνεται η αβεβαιότητα, τόσο αυξάνεται η πίεση σε καύσιμα, μεταφορές, πληθωρισμό και βιομηχανικό κόστος. Το Reuters και άλλες μεγάλες αγορές καταγράφουν ήδη ότι ο φόβος για στασιμοπληθωρισμό επιστρέφει, την ώρα που το πετρέλαιο λειτουργεί ξανά ως ο βασικός πολλαπλασιαστής του παγκόσμιου άγχους.

Κι έτσι, το πετρέλαιο δεν ανεβαίνει μόνο επειδή υπάρχει πόλεμος. Ανεβαίνει επειδή κανείς ακόμη δεν μπορεί να πει με σιγουριά πού τελειώνει αυτός ο κύκλος απειλών, αν θα ανοίξει πλήρως το Ορμούζ και πόσο γρήγορα μπορεί να ανασάνει ξανά η αγορά ενέργειας. Μέχρι τότε, κάθε δήλωση, κάθε διορία και κάθε καθυστέρηση θα συνεχίσει να μετριέται απευθείας στην τιμή του βαρελιού.

