«Την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν, να απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιζάδικα»!

Η αδελφή της Μυρτούς συγκλονίζει. Ο θάνατό της 19χρονης παραμένει ακόμη ένα μυστήριο και τρία τουλάχιστον πρόσωπα να κατηγορούνται ότι την εγκατέλειψαν να πεθάνει σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Κεφαλονιά: «Ο 23χρονος μου σύστησε τη Μυρτώ σαν φίλη του» λέει ο 66χρονος

Μιλώντας η αδελφή της σήμερα (20/04/2026) «Live News» έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει το οτιδήποτε για την υπόθεση να μιλήσει, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια για την σοκαριστική υπόθεση στην Κεφαλονιά. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Θέλω παρακαλώ πολύ και τον κόσμο εδώ της Κεφαλονιάς, οτιδήποτε ξέρει που εμείς μπορεί να αγνούμε ή μπορεί να μην πάει το μυαλό μας, ή κάποια πληροφορία που μπορεί να χαθεί ή κάποιος να φοβάται να την δώσει, γιατί η ενημέρωση είναι το όπλο της αλήθειας. Για να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά και να ξεβρωμίσουμε την κοινωνία, σας παρακαλώ πάρα πολύ όποιος ξέρει κάτι να μιλήσει».

Ακολούθως πρόσθεσε: «Για εμένα είναι όλοι υπεύθυνοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Υποπτεύομαι τους πάντες αυτή τη στιγμή και θέλω παρακαλώ όποιος ξέρει κάτι, ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία ή σε εμένα, να μας δώσει λίγο το φως αν ξέρει κάτι, για να βρούμε τις άκρες. Βρωμάει πολύ αυτή η ιστορία, θα πέσουμε από τα σύννεφα. Κάντε το για αυτόν τον πατέρα, που έχει περάσει τόσα πολλά στη ζωή του, είναι 86 χρόνων και για αυτή την μάνα που αυτή τη στιγμή, περνάνε το χειρότερο πράγμα που έχουν περάσει στη ζωή τους».

Ακόμη ζήτησε και ξέσπασε σε κλάματα, να δείξουμε λίγο «κατανόηση ακόμη και αν πει κάτι παραπάνω στον εκνευρισμό του. Όποιος ξέρει να μιλήσει».

Όπως είπε ακόμη, περιγράφοντας μεταξύ άλλων και τους λόγους που δεν ήταν πολύ κοντά, «αν η αδελφούλα μου δεν πέθαινε εδώ, θα την έτρωγε η ανθρωποφαγία».

Στο Live News μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης ο οποίος εξαπέλυσε πυρά κατά του 66χρονου λέγοντας πως «ντράπηκε και η ντροπή».

Από την πλευρά του ο πατέρας της Μυρτούς, εξαπολύει «πυρά» κατά των κατηγορουμένων και καταγγέλλει ότι η κόρη του «έχει πέσει θύμα κυκλώματος μαστροπείας» ενώ αναφέρθηκε και στον 66χρονο που συνομιλούσε με την 19χρονη μέσω μηνυμάτων και της έστειλε 220 ευρώ το μοιραίο βράδυ, πριν το κορίτσι καταρρεύσει και αφήσει την τελευταία της πνοή, λέγοντας ότι ίσως είναι ο εγκέφαλος πίσω από την υπόθεση.

«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιζάδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι “έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα”. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε», τόνισε μιλώντας στις Εξελίξεις Τώρα πριν λίγες ώρες.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026), όταν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους άφησαν την 19χρονη λιπόθυμη σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι, αφού έκαναν χρήση κοκαΐνης σε κοντινό Airbnb, με αποτέλεσμα η κοπέλα να υποστεί πνευμονικό οίδημα και στη συνέχεια ανακοπή. Προφυλακιστέοι για ανθρωποκτονία ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως, ενώ στο στόχαστρο των αρχών παραμένει και ο 66χρονος από την Πρέβεζα που συνομιλούσε με την 19χρονη, λίγο πριν αυτή καταρρεύσει.

