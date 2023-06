Τιτανικός: «Ακούμε ήχους» – Τι αναφέρει ο επικεφαλής των ερευνών για το εξαφανισμένο υποβρύχιο «Τιτάνας»

Μεγαλώνει η αγωνία για τους επιβάτες του υποβρυχίου «Τιτάνας», σχεδόν τέσσερα 24ωρα από τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη του κι ενώ κατευθυνόταν στο διάσημο ναυάγιο του «Τιτανικού», στον Βόρειο Ατλαντικό ανοιχτά του Καναδά.

«Υπάρχει πάντα ελπίδα σε μία υπόθεση έρευνας και διάσωσης», είπε απόψε ο επικεφαλής της αμερικανικής ακτοφυλακής, πλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ σε συνέντευξη Τύπου στη Βοστόνη.

Ο πλοίαρχος Τζέιμι Φρέντερικ αναφέρθηκε σε ήχους που έχουν καταγραφεί από την ευρύτερη περιοχή του θρυλικού ναυαγίου του «Τιτανικού», λέγοντας «δεν ξέρουμε» από πού προέρχονται οι θόρυβοι που έχουν ακουστεί, αλλά ότι «υπάρχει πάντα ελπίδα σε μία υπόθεση έρευνας και διάσωσης».

«Τα καλά νέα μπορώ να πω, είναι ότι κάνουμε αναζήτηση στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι θόρυβοι και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Coast Guard Captain Jamie Frederick says the search for the missing Titanic submersible — as well as the underwater noises in the search area — haven’t yet produced results.

The surface search area is now about “2 times the size of Connecticut,” and up to 2.5 miles underwater. pic.twitter.com/3gLjJ6KNX2

