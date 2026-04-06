Το μεγάλο κόλπο για να βάψετε και να καταναλώσετε με ασφάλεια τα αυγά το Πάσχα

Χρειάζονται προσεκτικό χειρισμό από την αρχή ως το τέλος

06 Απρ. 2026 23:21
Pelop News

Μετράμε πλέον αντίστροφα για το Πάσχα και τα βαμμένα αυγά έχουν ήδη αρχίσει να μπαίνουν στο επίκεντρο της προετοιμασίας. Είτε προορίζονται για το πασχαλινό τραπέζι είτε για παιχνίδι και διακόσμηση, ένα είναι βέβαιο: για να παραμείνουν ασφαλή για κατανάλωση, χρειάζονται προσεκτικό χειρισμό από την αρχή ως το τέλος.

Πόσο διατηρούνται

Τα αυγά έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, όταν φυλάσσονται σωστά. Σύμφωνα με τις οδηγίες ασφάλειας τροφίμων, τα φρέσκα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε τρεις έως πέντε εβδομάδες από την αγορά, ενώ τα σφιχτά βρασμένα αυγά διατηρούνται έως επτά ημέρες στο ψυγείο.

Υπάρχει μάλιστα και ένα μικρό πρακτικό πλεονέκτημα σε αυτά που… δεν είναι εντελώς φρέσκα: συχνά ξεφλουδίζονται ευκολότερα.

Γιατί πρέπει να είναι καλά βρασμένα

Αν πρόκειται να βαφτούν και στη συνέχεια να καταναλωθούν, πρέπει να είναι καλά βρασμένα. Οι επίσημες οδηγίες αναφέρουν ότι χρειάζεται να μαγειρεύονται μέχρι να είναι σταθερά τόσο το ασπράδι όσο και ο κρόκος, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος λοίμωξης – μεταξύ άλλων – από σαλμονέλα.

Μετά το βράσιμο (περίπου για 12 λεπτά), μπορούν είτε να κρυώσουν κάτω από δροσερό νερό είτε να μείνουν στην άκρη για να πέσει η θερμοκρασία τους, πριν μπουν στο ψυγείο. Όσον αφορά τη διαδικασία της βαφής, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το μαγείρεμα ή κάποια άλλη στιγμή.

Η βαφή δεν είναι το πρόβλημα

Η χρωστική δεν αποτελεί από μόνη της κίνδυνο, αρκεί να χρησιμοποιούνται χρώματα κατάλληλα για τρόφιμα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, εφόσον το προϊόν προορίζεται για κατανάλωση, δεν υπάρχει πρόβλημα ακόμη κι αν περάσει λίγο μέσα από το κέλυφος.

Αυτό που χρειάζεται προσοχή είναι ο χρόνος που τα αυγά μένουν εκτός ψυγείου όσο βάφονται ή διακοσμούνται.

Ο κανόνας των δύο ωρών

Εδώ βρίσκεται και η πιο σημαντική οδηγία. Τα μαγειρεμένα αυγά δεν πρέπει να μένουν εκτός ψυγείου για περισσότερες από δύο ώρες συνολικά. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 32°C, το όριο πέφτει στη μία ώρα. Αυτός ο χρόνος είναι σωρευτικός και περιλαμβάνει τόσο τη διακόσμηση όσο και την παραμονή τους στο τραπέζι ή σε πασχαλινό παιχνίδι.

Προσοχή στα σπασμένα αυγά

Ιδιαίτερη σχολαστικότητα χρειάζεται και σε όσα έχουν ραγίσει ή σπάσει. Όταν το κέλυφος διαλυθεί, αυξάνεται ο κίνδυνος να περάσουν μικρόβια στο εσωτερικό. Γι’ αυτό, αν κάποιο έχει χτυπηθεί κατά τη μεταφορά, τη βαφή ή το παιχνίδι, είναι προτιμότερο να μη καταναλωθεί. Η γενική οδηγία είναι να αποφεύγεται η επαφή τους με βρόμικες επιφάνειες ή σημεία που μπορεί να έχουν μολυνθεί.

Για τον ίδιο λόγο, πριν καθαριστούν και φαγωθούν, καλό είναι να πλένονται τόσο τα αυγά όσο και τα χέρια μας.

Πότε είναι καλύτερα τα πλαστικά αυγά

Αν πρόκειται να μείνουν για αρκετή ώρα εκτός ψυγείου, ειδικά σε υπαίθριο παιχνίδι, οι ειδικοί προτείνουν κάτι απλό: χρησιμοποιήστε πλαστικά για το «κυνήγι» και κρατήστε τα αληθινά για το τραπέζι. Έτσι, περιορίζεται ο κίνδυνος αλλοίωσης και τροφικής δηλητηρίασης.

Συμπέρασμα

Τα πασχαλινά αυγά μπορούν να παραμείνουν απολύτως ασφαλή, αρκεί να τηρηθούν ορισμένοι βασικοί κανόνες: καλό βράσιμο, χρώματα κατάλληλα για τρόφιμα, περιορισμένος χρόνος εκτός ψυγείου και προσοχή στα σπασμένα κελύφη. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να είναι όμορφα στο τραπέζι, αλλά και ακίνδυνα για όλους.

