«Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ

Λιμνιάτης:  «Θέλουμε να εξελίξουμε κάτι το οποίο θα είναι πρωτοποριακό για το ελληνικό μπάσκετ. Έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία στο να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους νέους αθλητές»

«Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ
29 Σεπ. 2025 21:33
Pelop News

Σε μία ζεστή και πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (29/09/2025) στο Δημαρχείο της Πάτρας, ο Προμηθέας Βίκος Cola παρουσίασε επίσημα ομάδα και χορηγούς τους για την φετινή περίοδο.

«Φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά για εμάς, διότι όπως έχετε αντιληφθεί το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά. Αυτό είναι το σλόγκαν για όλη τη χρονιά, επειδή έχουμε αποφασίσει να πορευτούμε με τον δικό μας τρόπο»,τόνισε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Χρήστος Μήλας.

Από την πλευρά του ο μάνατζερ Τέλης Ζουρνατσίδης του Προμηθέα πρόσθεσε:  «Θέλουμε να κάνουμε υπερήφανη την πόλη μας και θα το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο».

Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Λιμνιάτης, υπογράμμισε τα εξής:
«Θέλουμε να εξελίξουμε κάτι το οποίο θα είναι πρωτοποριακό για το ελληνικό μπάσκετ. Έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία στο να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους νέους αθλητές. Είναι κάτι που το έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ. Κάθε κοινωνία ταυτίζεται με τα δικά της παιδιά, με το ελληνικό στοιχείο. Επειδή υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τις εμφανίσεις μας στο Super Cup, επιβάλλεται να μείνουμε όλοι ταπεινοί. Καλούμε τον κόσμο της Πάτρας να μας βοηθήσει στην πορεία μας».

«Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ «Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ «Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ «Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ «Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ «Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ «Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ «Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ «Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ «Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Τρομερός Ρουμενίγκε: «Συγχαρητήρια στη Στουτγάρδη που βρήκε έναν ηλίθιο να πληρώσει τόσα λεφτά για τον Βολτεμάντε»!
22:59 Δεν έχει ξαναγίνει: Έκλεψαν χρηματοκιβώτιο με κλαρκ, τους έπεσε και τράπηκαν σε φυγή!
22:50 Τραμπ και Νετανιάχου συμφώνησαν, αλλά για να τελειώσει ο πόλεμος πρέπει να συμφωνήσει και η Χαμάς!
22:42 Ο Λευκός Οίκος για το σχέδιο Τραμπ: Αφού επιστραφούν όλοι οι όμηροι το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 Γαζαίους
22:33 Πακιστάν: Χαιρέτησε την πρόταση 20 σημείων των ΗΠΑ για τη Γάζα
22:23 Πατέρας συνελήφθη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης του!
22:16 Κρατούμενος στη ΓΑΔΑ βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε κρατητήριο!
22:05 Χανιά: Τροχαίο με ΙΧ και δίκυκλο, δύο τραυματίες
22:02 Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό!
21:49 Ντόναλντ Τραμπ και Νετανιάχου παρουσίασαν το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα
21:43 Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή, στο νοσοκομείο νεαρός
21:33 «Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ
21:14 Πάτρα: Τροχαίο στη νέα εθνική Πατρών-Αθηνών, σύγκρουση ΙΧ με δίκυκλο
21:11 Πόρισμα: Μεταξύ 2021 – 2023 ο θάνατος της ηλικιωμένης που την έθαψε η κόρη της σε αυτοσχέδιο λάκκο
21:10 Α’ Κατηγορία: Με το δεξί στην πρεμιέρα ο Αρης Πατρών
21:00 Σπύρος Τσαρούχης: Ο Πατρινός που… καθάρισε το νερό της Μπογκοτά
20:56 Τραμπ: Απειλεί να κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στη Ν. Υόρκη! «Αν βγει δήμαρχος ο ψεύτης κομμουνιστής Μαμντάνι, δεν θα πάρει δεκάρα»
20:45 «Όταν σε ένα παιδί λείπουν τα μαλλιά από το κεφάλι, σημαίνει ότι κάποιος τα έχει τραβήξει με δύναμη», μαρτυρία σοκ για δίχρονο παιδί
20:43 Άνδρος: Νεκρός ο ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν
20:33 Πανεπιστημιακός γιατρός «έφαγε» 30 μήνες, με 3ετή αναστολή, επειδή εισέπραξε «φακελάκια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ