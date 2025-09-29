«Το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά»! Το ξεχωριστό μήνυμα στην παρουσίαση του Προμηθέα ΦΩΤΟ

Σε μία ζεστή και πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (29/09/2025) στο Δημαρχείο της Πάτρας, ο Προμηθέας Βίκος Cola παρουσίασε επίσημα ομάδα και χορηγούς τους για την φετινή περίοδο.

«Φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά για εμάς, διότι όπως έχετε αντιληφθεί το μότο Our Way αποκτά σάρκα και οστά. Αυτό είναι το σλόγκαν για όλη τη χρονιά, επειδή έχουμε αποφασίσει να πορευτούμε με τον δικό μας τρόπο»,τόνισε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Χρήστος Μήλας.

Από την πλευρά του ο μάνατζερ Τέλης Ζουρνατσίδης του Προμηθέα πρόσθεσε: «Θέλουμε να κάνουμε υπερήφανη την πόλη μας και θα το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο».

Ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Λιμνιάτης, υπογράμμισε τα εξής:

«Θέλουμε να εξελίξουμε κάτι το οποίο θα είναι πρωτοποριακό για το ελληνικό μπάσκετ. Έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία στο να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους νέους αθλητές. Είναι κάτι που το έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ. Κάθε κοινωνία ταυτίζεται με τα δικά της παιδιά, με το ελληνικό στοιχείο. Επειδή υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τις εμφανίσεις μας στο Super Cup, επιβάλλεται να μείνουμε όλοι ταπεινοί. Καλούμε τον κόσμο της Πάτρας να μας βοηθήσει στην πορεία μας».

