Το όριο ήταν 80 χλμ. και συνελήφθη να τρέχει με 191χλμ.! ΦΩΤΟ

Με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β' Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

16 Ιαν. 2026 23:51
Pelop News

Στην Περιφερειακή Υμηττού συνελήφθη 43χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατά 111 χιλιόμετρα (!) σήμερα (16.01.2026) .

Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν 43χρονο αλλοδαπό οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε στην Περιφερειακή Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, να κινείται με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 43χρονος κινούνταν με 191 χλμ/ώρα αντί του ανώτατου επιτρεππόμενου ορίου των 80 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

