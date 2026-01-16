Το όριο ήταν 80 χλμ. και συνελήφθη να τρέχει με 191χλμ.! ΦΩΤΟ

Στην Περιφερειακή Υμηττού συνελήφθη 43χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατά 111 χιλιόμετρα (!) σήμερα (16.01.2026) .

Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν 43χρονο αλλοδαπό οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε στην Περιφερειακή Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, να κινείται με ταχύτητα 191 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 43χρονος κινούνταν με 191 χλμ/ώρα αντί του ανώτατου επιτρεππόμενου ορίου των 80 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

