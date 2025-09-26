Τόσο θα κοστίσει στον Ολυμπιακό ο Νιλικινά, τι πλήρωσε στην Παρτίζαν

Πλέον ο Γάλλος γκαρντ, Φρανκ Νιλικινά, είναι πια παίκτης του Ολυμπιακού και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ενταχθεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Γάλλος γκαρντ μετά από ένα διαπραγματευτικό θρίλερ ανάμεσα σε Παρτίζαν και Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε από τους ερυθρόλευκους για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 27χρονος γκαρντ έδειξε από την αρχή των διαπραγματεύσεων τεράστια διάθεση για να μεταβεί στον Ολυμπιακό και να βρει τους συμπαίκτες του στην Εθνική Γαλλίας, Εβάν Φουρνιέ και Μουστάφα Φαλ.

Ιδιαίτερη θέληση για την μεταγραφή έδειξε όμως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος επέμεινε στην υπόθεσή του Νιλικινά με συνεχείς διαπραγματευτικούς ελιγμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και με μία ακόμα επένδυση των αδερφών Αγγελόπουλων, τον έντυσε στα κόκκινα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Νιλικίνα για τα επόμενα δύο χρόνια θα κοστίσει συνολικά στον Ολυμπιακό δύο εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από το buy-out που πλήρωσε ο Ολυμπιακός στην Παρτίζαν (300.000 ευρώ) και από το συμβόλαιο του Γάλλου για τις σεζόν 2025-26 και 2026-27.

Ο Γάλλος θα λάβει 800.000 ευρώ για την φετινή σεζόν και 900.000 ευρώ για την σεζόν 2026-27.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



