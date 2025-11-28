Πάτρα: Τότε θα γίνει η κηδεία της 26χρονης Δήμητρας Λιόπετα, τι ζήτησε η οικογένεια

Ο πόνος αβάσταχτος και το πένθος είναι βαρύ

Πάτρα: Τότε θα γίνει η κηδεία της 26χρονης Δήμητρας Λιόπετα, τι ζήτησε η οικογένεια
28 Νοέ. 2025 20:55
Pelop News

Στην Πάτρα το κλίμα είναι βαρύ και στην οικογένεια της ο πόνος αβάσταχτος και το πένθος μεγάλο, καθώς θρηνεί την πρόωρη και άδικη απώλεια της 26χρονης Δήμητρας Λιόπετα.

Πάτρα: Συγκλονίζει η απώλεια της 26χρονης Δήμητρας – Δεύτερο πλήγμα για την οικογένεια Λιόπετα

Η κηδεία της θα γίνει αύριο Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 στην Πάτρα στις 15.00 από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιώτισσας με την οικογένεια να εκφράζει την επιθυμία αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιδρύματος «Κιβωτός της Αγάπης».

 

