Πάτρα: Τότε θα γίνει η κηδεία της 26χρονης Δήμητρας Λιόπετα, τι ζήτησε η οικογένεια

Στην Πάτρα το κλίμα είναι βαρύ και στην οικογένεια της ο πόνος αβάσταχτος και το πένθος μεγάλο, καθώς θρηνεί την πρόωρη και άδικη απώλεια της 26χρονης Δήμητρας Λιόπετα.

Πάτρα: Συγκλονίζει η απώλεια της 26χρονης Δήμητρας – Δεύτερο πλήγμα για την οικογένεια Λιόπετα

Η κηδεία της θα γίνει αύριο Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 στην Πάτρα στις 15.00 από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιώτισσας με την οικογένεια να εκφράζει την επιθυμία αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιδρύματος «Κιβωτός της Αγάπης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



