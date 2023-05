Καθώς οι εκλογές της 14ης Μαΐου στην Τουρκία πλησιάζουν, εκνευρισμό προκαλεί στη γειτονική χώρα δημοσίευμα του Economist, σύμφωνα με το οποίο: «Μετά από 20 χρόνια ολοένα και πιο αυταρχικής διακυβέρνησης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κινδυνεύει με έξωση από τους ψηφοφόρους».

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του εκπροσώπου της τουρκικής κυβέρνησης, Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος απαντώντας στο βρετανικό περιοδικό Economist, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter με γλώσσα δηκτική:

«Είναι και πάλι ενθουσιασμένοι. Προσθέτουν ότι: “Η νέα κυβέρνηση θα αποκαταστήσει τις κατεστραμμένες σχέσεις με τη Δύση…” Γνωρίζω αυτή τη γλώσσα, το λόγο και το πλαίσιο στο οποίο λέγεται. Χαλαρώστε. Έχουν περάσει οι μέρες που δίνατε οδηγίες στη χώρα μου. Το έθνος θα έχει τον τελευταίο λόγο στην κάλπη».

Το άρθρο που προκάλεσε εκνευρισμό

Ο Economist στο άρθρο του αναφέρεται στις εκλογές που πρόκειται να γίνουν στην Τουρκία και τονίζει πως αν ηττηθεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τότε θα σταλεί το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ότι οι ισχυροί μπορούν να χάσουν. Πιο αναλυτικά, ο economist.com χαρακτήρισε την τουρκική εκλογική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου, ως τις πιο «σημαντικές εκλογές στον πλανήτη για το 2023».

«Μετά από 20 χρόνια ολοένα και πιο αυταρχικής διακυβέρνησης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κινδυνεύει με έξωση από τους ψηφοφόρους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επίσης, τονίζει πως «η ήττα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα είχε παγκόσμιες συνέπειες, γιατί θα έδειχνε στους δημοκράτες παντού ότι οι ισχυροί μπορούν να ηττηθούν».

The defeat of Recep Tayyip Erdogan would have global consequences—and show democrats everywhere that strongmen can be beaten https://t.co/bHPEstl69d pic.twitter.com/tMjhj2Wa1P

— The Economist (@TheEconomist) May 4, 2023