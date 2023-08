Τουρκία: Λόγω πυρκαγιάς έκλεισαν τα στενά των Δαρδανελίων – ΦΩΤΟ

Η κυκλοφορία των πλοίων ανεστάλη για δεύτερη συνεχή ημέρα σήμερα στα στενά των Δαρδανελίων, στη βορειοδυτική Τουρκία, εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που έχει επεκταθεί σε έκταση 15.000 στρεμμάτων, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών.

Η θαλάσσια κυκλοφορία έκλεισε και προς τις δύο κατευθύνσεις προκειμένου να μην κινδυνεύσουν τα 8 αεροπλάνα και τα 26 ελικόπτερα που συμμετέχουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και τα οποία ανεφοδιάζονται με νερό από την περιοχή, εξήγησε ο υπουργός Ιμπραχίμ Γιουμακλί.

«Σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με χθες (…) Καταφέραμε να περιορίσουμε την εξάπλωση της πυρκαγιάς» που μαίνεται στην επαρχία Τσανάκαλε, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η ένταση των ανέμων, οι οποίοι χθες Τρίτη έπνεαν με ταχύτητα που έφτανε τα 70 χιλιόμετρα την ώρα δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης, σήμερα το πρωί έχει μειωθεί. Όμως οι αρχές φοβούνται ότι θα ενισχυθούν εκ νέου το απόγευμα και θα φτάσουν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

ANKARA: Maritime traffic halted briefly in Turkey’s Dardanelles Strait due to a forest fire endangering Canakkale province, as announced by the Ministry of Transport. Swift action by planes and helicopters contained the flames, allowing the Turkish Coast Guard to reopen… pic.twitter.com/XDitoDuj4w

— MariTimesCrimes (@MaritimesCrimes) August 23, 2023