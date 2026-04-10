Τραμπ: «Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα πλήγματα στο Ιράν αν αποτύχουν οι συνομιλίες» – «Τα καλύτα όπλα στα πλοία μας»

Σκληρή προειδοποίηση από τον Αμερικανό πρόεδρο λίγο πριν τις κρίσιμες επαφές στο Πακιστάν

10 Απρ. 2026 21:15
Σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εφόσον οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Μιλώντας στην New York Post, ο Τραμπ ανέφερε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία έχουν ήδη εξοπλιστεί εκ νέου με προηγμένα οπλικά συστήματα, στο πλαίσιο προετοιμασίας για κάθε ενδεχόμενο επανέναρξης επιχειρήσεων.

«Κρίσιμες οι επόμενες 24 ώρες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μέσα στις επόμενες 24 ώρες θα φανεί αν οι διαπραγματεύσεις θα έχουν αποτέλεσμα, εκφράζοντας έντονη επιφύλαξη για τις προθέσεις της ιρανικής πλευράς.

«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρουμε αν λένε την αλήθεια», ανέφερε, αμφισβητώντας τη συνέπεια των ιρανικών δηλώσεων γύρω από το πυρηνικό τους πρόγραμμα.

Διπλωματικές κινήσεις στο παρασκήνιο

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατευθύνεται προς το Πακιστάν για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις.

Στην αμερικανική αποστολή συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Η στάση της Τεχεράνης

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ιρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να εκπροσωπήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Η Ιράν έχει επανειλημμένα τονίσει ότι θεωρεί δικαίωμά της τον εμπλουτισμό ουρανίου, θέση που παραμένει βασικό σημείο τριβής στις συνομιλίες.

Ένα εύθραυστο διπλωματικό σκηνικό

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε ένα εξαιρετικά τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου οι διαπραγματεύσεις κινούνται παράλληλα με απειλές στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Η έκβαση των συνομιλιών αναμένεται να καθορίσει αν η περιοχή θα οδηγηθεί σε νέα φάση αποκλιμάκωσης ή σε περαιτέρω ένταση με απρόβλεπτες συνέπειες.

