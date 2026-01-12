Τραγωδία στη Ρόδο: Νεογέννητο λίγων ωρών κατέληξε μετά από αεροδιακομιδή στην Κρήτη

Τη μάχη για τη ζωή έχασε ένα νεογέννητο μόλις λίγων ωρών, το οποίο γεννήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε νοσοκομείο της Ρόδος και εμφάνισε από τις πρώτες στιγμές σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι θεράποντες ιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διακομιδή του βρέφους σε νοσοκομείο με Μονάδα Εντατικής Φροντίδας Νεογνών. Το πρωί της Κυριακής οργανώθηκε αεροδιακομιδή και το νεογέννητο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε στη Μονάδα Εντατικής Φροντίδας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Παρά τις εντατικές ιατρικές παρεμβάσεις, το νεογέννητο κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, σκορπίζοντας θλίψη στο ιατρικό προσωπικό και στην τοπική κοινωνία.

