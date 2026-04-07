Τρίκαλα: Σοκ από τον ξαφνικό θάνατο 22χρονης μπροστά στα μάτια των γονιών της

Θρήνος επικρατεί στην πόλη των Τρικάλων από την είδηση του αιφνίδιου θανάτου μιας 22χρονης κοπέλας, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Τρίτης (07.04.2026). Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας, σε κεντρικό σημείο της πόλης, παρουσία των γονιών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το trikalaola.gr, η νεαρή κοπέλα έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν με τους οικείους της. Οι γονείς της ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο σε ελάχιστο χρόνο. Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο ανάνηψης, χωρίς ωστόσο το κορίτσι να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Η 22χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις εξαντλητικές ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η άτυχη κοπέλα κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της νεαρής κοπέλας παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα. Φως στην τραγωδία αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία παραγγέλθηκε από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε κάποιο άγνωστο παθολογικό πρόβλημα ή άλλη αιτία για την αιφνίδια κατάρρευση.

