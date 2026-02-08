Τρίκαλα: Συνελήφθησαν τρία άτομα για πώληση τσιγάρων σε ανήλικους

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε δύο περίπτερα και ένα κατάστημα πώλησης ψιλικών της πόλης, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες προέβησαν, κατά περίπτωση, ως εργαζόμενος και προσωρινά υπεύθυνοι, στην πώληση τριών συνολικά πακέτων τσιγάρων σε ισάριθμα ανήλικα άτομα.

08 Φεβ. 2026 20:19
Pelop News

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

