Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Κηφισού: Σοβαρός τραυματισμός και έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση

Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και στο ρεύμα προς Πειραιά, εξαιτίας τροχαίου περιστατικού με παράσυρση πεζού από επιβατικό όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πεζός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για νοσηλεία, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η παρουσία των αρχών στο σημείο είναι έντονη, τόσο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας όσο και για την προανάκριση σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Το τροχαίο έχει προκαλέσει αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Πειραιά.

