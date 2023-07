Βαλτιμόρη: Ολονύχτιες έρευνες για τους πυροβολισμούς – Τουλάχιστον 2 νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες

Τους λόγους για το νέο αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ των ΗΠΑ αναζητούν οι Αρχές, με τις έρευνες να γίνονται σε μια «εκτενή» περιοχή, δηλώνουν αξιωματούχοι που βρίσκονται εκεί.

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (1.7.2023, ώρα ΗΠΑ) στη Λεωφόρο Γκρέτνα της Βαλτιμόρης, όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί σε σημείο που είχαν μαζευτεί περισσότερο από 100 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι είναι νεκροί – κάποιοι κάνουν λόγο για 4 – και οι τραυματίες «αγγίζουν» τους 30, εκ των οποίων οι 3 είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

High powered lights have just been set up across the scene… looks like BPD is already anticipating they’ll be here throughout the night. pic.twitter.com/COmGg4D905 — Rebecca Pryor (@RebeccaPryorTV) July 2, 2023

Investigators have laid down at LEAST 69 evidence markers… many of them likely marking the many shell casings of last night’s mass shooting. #brooklyn #baltimorecity #massshooting @FOXBaltimore pic.twitter.com/ScOvOCXBwS — Rebecca Pryor (@RebeccaPryorTV) July 2, 2023

🚨#BREAKING: Mass Shooting Claims Multiple Lives and Leaves over 30 people Injured

⁰📌#Baltimore | #Maryland Currently a significant police and medical deployment has been initiated in response to a mass shooting that occurred during a large gathering that was taking place in… pic.twitter.com/5pd6Ck9Azz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 2, 2023

Ο κόσμος είχε μαζευτεί εκεί για να γιορτάσει τη «Brooklyn Day», μια τοπική γιορτή με το όνομα της περιοχής. Προς το παρόν, οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι 9 τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία ενώ άλλοι 20 πήγαν από μόνοι τους.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Fox 45 (τοπικό τηλεοπτικό κανάλι του Fox News) πως άκουσε 20 με 30 πυροβολισμούς. Μια 18χρονη βρέθηκε νεκρή επιτόπου και ένας 20χρονος διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός μετά τη διακομιδή του σε τοπικό νοσοκομείο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του καναλιού Ρεμπέκα Πράιορ, οι Αρχές έχουν στήσει ένα άτυπο κέντρο επιχειρήσεων, επειδή είναι σίγουροι ότι «θα τους πάρει όλη νύχτα» ενώ έχουν τοποθετήσει ταμπελάκια με στοιχεία σε 69 σημεία. Πιθανότατα, μερικά από αυτά να είναι και οι κάλυκες του όπλου που χρησιμοποιήθηκε.

🚨BREAKING: Police are responding to a mass shooting in Brooklyn. Potentially dozens of victims. I just spoke with the mayor’s spokesperson and BPD’s public information officer. They’ll be holding a press conference shortly. pic.twitter.com/v8qyCnR8lP — Rebecca Pryor (@RebeccaPryorTV) July 2, 2023

«Δεχθήκαμε δεκάδες κλήσεις για τους πυροβολισμούς. Όταν φτάσαμε στο σημείο, είδαμε δεκάδες ανθρώπους χτυπημένους από σφαίρες», δήλωσε ο Αναπληρωτής Επίτροπος της τοπικής αστυνομίας, Ρίτσαρντ Γουόρλεϊ, και μεταδίδει το Sky News.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα «πάρτι» σε σπίτι. Η δημοσιογράφος του Fox έγραψε στο Twitter ότι ο δρόμος στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί μοιάζει με σκουπιδότοπο, με πολλά μπουκάλια αλκοόλ, σπασμένα γυαλιά και άλλα, υπονοώντας ότι έγινε μεγάλη κατανάλωση και ίσως αυτός να είναι ένας λόγος που έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Η ίδια είχε αναφέρει νωρίτερα ότι στον τόπο του εγκλήματος έφτασαν γονείς που ψάχνουν τα παιδιά τους, τα οποία δεν έχουν δώσει σημεία ζωής…