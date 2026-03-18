Βενζινοπώλες σε τροχιά κινητοποιήσεων για το πλαφόν στα καύσιμα

Σε ετοιμότητα για κινητοποιήσεις βρίσκεται ο κλάδος των πρατηριούχων, μετά τις εξελίξεις γύρω από την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος πραγματοποίησε έκτακτη γενική συνέλευση την Τετάρτη 18 Μαρτίου, με τη συμμετοχή 31 ενώσεων-μελών, με βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση των συνεπειών από το νέο καθεστώς τιμολόγησης.

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, μετά την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 1411/2026, το υφιστάμενο πλαφόν στο ποσοστό κέρδους δημιουργεί σοβαρά ζητήματα βιωσιμότητας για τα πρατήρια, με τους εκπροσώπους του κλάδου να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις.

Η συνέλευση κατέληξε ομόφωνα στην απόφαση για προετοιμασία κινητοποιήσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο χρόνος έναρξής τους θα εξαρτηθεί από την έκβαση της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρέμβαση έκανε και ο πρόεδρος του Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στα αιτήματα των πρατηριούχων, χαρακτηρίζοντάς τα δικαιολογημένα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



