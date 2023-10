ΒΙΝΤΕΟ Ισραηλινοί τραγουδούν τον εθνικό ύμνο από τα μπαλκόνια τους

Mε τους Ισραηλινούς να μετρούν ήδη 1.200 νεκρούς από την άνευ προηγουμένου επίθεση – αστραπή της Χαμάς το περασμένο Σάββατο 7/10/2023, τα αντίποινα του Ισραήλ είναι ήδη σε εξέλιξη και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζεται χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα οι πολίτες του Ισραήλ δηλώνουν ενωμένοι και χιλιάδες σπεύδουν στο στρατό της χώρας για να πολεμήσουν.

Εικόνες φρίκης στο Ισραήλ: Αναφορές για αποκεφαλισμένα βρέφη -Ετοιμο το Τελ Αβίβ για «Χερσαία επίθεση» – Πώς απαντά η Χαμάς ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Το κράτος του Ισραήλ στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ανέβασε βίντεο από μία γειτονιά όπου πολίτες τραγουδούν τον εθνικό ύμνο από τα μπαλκόνια τους.

«Δεν θα λυγίσουμε» είναι το μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση.

Beautiful: an entire Israeli neighborhood gathers on their balconies to sing Hatikva, our national anthem.

We will not be broken. pic.twitter.com/NYBLpAdKTS

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 10, 2023