ΒΙΝΤΕΟ – Κριμαία: Ρωσικό αεροσκάφος και στρατιωτικό ραντάρ χτύπησαν οι Ουκρανοί

Το μαχητικό αεροσκάφος βρισκόταν σταθμευμένο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Κάσα.

ΒΙΝΤΕΟ - Κριμαία: Ρωσικό αεροσκάφος και στρατιωτικό ραντάρ χτύπησαν οι Ουκρανοί
05 Δεκ. 2025 8:35
Pelop News

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιδρομή με drones κατέστρεψε ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων MiG-29 και έναν σταθμό ραντάρ στην Κριμαία, ανακοίνωσε την Πέμπτη 4/12/2025, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας .

Το μαχητικό βρισκόταν σταθμευμένο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Κάσα, ανέφερε η ίδια πηγή, δημοσιοποιώντας βίντεο που εικονίζει μη επανδρωμένο εναέριο όχημα να το πλήττει.

Τα μαχητικά του τύπου είχαν σχεδιαστεί τη σοβιετική εποχή και παρήχθησαν κατά μεγάλους αριθμούς — αποτελούσαν άλλωστε στο παρελθόν το κύριο μαχητικό και της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, προτού το Κίεβο στραφεί σε τύπους δυτικής κατασκευής, εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία που οδεύει να κλείσει τέσσερα χρόνια τον Φεβρουάριο.

Οι πληροφορίες που δημοσιοποίησε η υπηρεσία δεν μπορούν να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Δημοσίευμα σε αμερικανικό ιστότοπο εξειδικευμένο στις στρατιωτικές υποθέσεις που παρακολουθεί συστηματικά τον πόλεμο σημειώνει πως το δείγμα που φέρεται να καταστράφηκε μοιάζει να ήταν αναβαθμισμένο και προηγμένο, σχεδιασμένο προκειμένου να επιχειρεί από αεροπλανοφόρο, ωστόσο συμπληρώνει πως θα μπορούσε να μην ήταν επιχειρησιακό, ή να αποτελούσε ομοίωμα. Υπογραμμίζει επίσης πως τα αεροσκάφη του τύπου σπανίως χρησιμοποιούνται στον πόλεμο.

