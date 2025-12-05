ΒΙΝΤΕΟ – Κριμαία: Ρωσικό αεροσκάφος και στρατιωτικό ραντάρ χτύπησαν οι Ουκρανοί

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιδρομή με drones κατέστρεψε ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων MiG-29 και έναν σταθμό ραντάρ στην Κριμαία, ανακοίνωσε την Πέμπτη 4/12/2025, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας .

Το μαχητικό βρισκόταν σταθμευμένο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Κάσα, ανέφερε η ίδια πηγή, δημοσιοποιώντας βίντεο που εικονίζει μη επανδρωμένο εναέριο όχημα να το πλήττει.

❗️On December 4, 2025, at the Kacha military airfield in occupied Crimea, operators of the Defence Intelligence of Ukraine’s special unit “Prymary” successfully struck and destroyed a russian MiG-29 multirole fighter. pic.twitter.com/k2Cgsm9k0f — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) December 4, 2025

Τα μαχητικά του τύπου είχαν σχεδιαστεί τη σοβιετική εποχή και παρήχθησαν κατά μεγάλους αριθμούς — αποτελούσαν άλλωστε στο παρελθόν το κύριο μαχητικό και της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, προτού το Κίεβο στραφεί σε τύπους δυτικής κατασκευής, εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία που οδεύει να κλείσει τέσσερα χρόνια τον Φεβρουάριο.

Οι πληροφορίες που δημοσιοποίησε η υπηρεσία δεν μπορούν να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Δημοσίευμα σε αμερικανικό ιστότοπο εξειδικευμένο στις στρατιωτικές υποθέσεις που παρακολουθεί συστηματικά τον πόλεμο σημειώνει πως το δείγμα που φέρεται να καταστράφηκε μοιάζει να ήταν αναβαθμισμένο και προηγμένο, σχεδιασμένο προκειμένου να επιχειρεί από αεροπλανοφόρο, ωστόσο συμπληρώνει πως θα μπορούσε να μην ήταν επιχειρησιακό, ή να αποτελούσε ομοίωμα. Υπογραμμίζει επίσης πως τα αεροσκάφη του τύπου σπανίως χρησιμοποιούνται στον πόλεμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



