Βραζιλία: Ανεμοι ξήλωσαν αντίγραφο του αγάλματος της Ελευθερίας ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media αποτυπώνουν τη στιγμή που το άγαλμα, ύψους 24 μέτρων, υποχωρεί και σωριάζεται στο έδαφος.

Ένα αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας, που έφτανε σχεδόν τα 40 μέτρα, κατέρρευσε έπειτα από ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα της Δευτέρας την πόλη Γκουαϊμπά, στη Βραζιλία. Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σε συνεργασία με την εταιρεία που διαχειριζόταν την κατασκευή, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό.

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2025



Στα βίντεο φαίνεται η κατασκευή να λυγίζει σταδιακά πριν καταρρεύσει πλήρως, με το κεφάλι του αγάλματος να θρυμματίζεται κατά την πτώση.

