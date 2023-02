Βραζιλία: Τεράστια καταστροφή από τις πλημμύρες – Στους 36 οι νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Βροχοπτώσεις ρεκόρ στη Βραζιλία που σκότωσαν τουλάχιστον 36 ανθρώπους σε παραθαλάσσιες κοινότητες στην πολιτεία Σαν Πάουλου της Βραζιλίας, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις το Σαββατοκύριακο του καρναβαλιού. Οι Αρχές προειδοποίησαν ότι ο απολογισμός των θυμάτων υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμα πιο βαρύς. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 35 θάνατοι στον δήμο Σαν Σεμπαστσιάου, περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Σαν Πάουλου, την ομώνυμη πολιτειακή πρωτεύουσα, έκανε γνωστό η κυβέρνηση.

Βορειότερα στην παραθαλάσσια πόλη Ουμπατούμπα, κοριτσάκι έχασε τη ζωή του εξαιτίας των σφοδρών καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. «Δυστυχώς, θα έχουμε κι άλλους, πολυάριθμους θανάτους», προεξόφλησε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας στη Σαν Πάουλου, Χέγκελ Περέιρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Folha de São Paulo.

Devastating rains wreak havoc in #SãoPaulo's coast in #Brazil causing floods and landslides. Over 600mm of rain in 24hrs declared a state of public calamity in #SãoSebastião. Some regions saw 190mm of rain in 12hrs while #Ilhabela experienced 226mm in a few hours.

