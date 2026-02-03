Ξεκινά ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο: Πότε εφαρμόζεται και πώς θα συνυπολογίζεται με τις Πανελλαδικές

Την έναρξη του εθνικού διαλόγου για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου σηματοδότησε η πρώτη ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου, με στόχο το νέο σύστημα να ψηφιστεί έως τον Δεκέμβριο και να τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στους βασικούς άξονες της επικείμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το Εθνικό Απολυτήριο δεν αντικαθιστά ούτε καταργεί τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά, εισάγοντας έναν νέο τρόπο συνυπολογισμού της συνολικής σχολικής επίδοσης των μαθητών.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος προγραμματίζεται να ξεκινήσει από τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στη Β’ Γυμνασίου, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι που θα ολοκληρώσουν το Λύκειο με το Εθνικό Απολυτήριο σε ισχύ.

Στον πυρήνα της μεταρρύθμισης βρίσκεται η πρόβλεψη για κλιμακωτό συντελεστή ανά τάξη Λυκείου, ο οποίος θα προσμετράται στο τελικό αποτέλεσμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τις Πανελλαδικές. Η συζήτηση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι προβλέπει ενδεικτικά:

Α’ Λυκείου: συντελεστής 15%

Β’ Λυκείου: συντελεστής 35%

Γ’ Λυκείου: συντελεστής 50%

Τα ποσοστά αυτά δεν θεωρούνται οριστικά και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου, όπως και ο ακριβής προσδιορισμός των μαθημάτων ανά τάξη που θα προσμετρώνται στον συνολικό βαθμό.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι η αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου, η μείωση της μονοδιάστατης εξάρτησης από τις εξετάσεις μιας χρονιάς και η ενίσχυση της συνολικής εκπαιδευτικής διαδρομής των μαθητών, χωρίς αιφνιδιασμούς και με σταδιακή εφαρμογή.

