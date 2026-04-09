Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο οι αιτήσεις για το fuel pass 3

09 Απρ. 2026 12:56
Pelop News

Με την Τρίτη ημέρα που είναι η ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις στο fuel pass 3, έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο οι αιτήσεις, με την πλατφόρμα να καταγράφει μέχρι πριν από λίγη ώρα 1.077.000 αιτήσεις και τη μεγάλη πλειονότητα να έχει ήδη εγκριθεί. Παράλληλα, η διαδικασία πληρωμών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με περίπου 800.000 αιτήσεις να έχουν ήδη μεταβιβαστεί στις τράπεζες και είτε να έχουν πιστωθεί είτε να βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας, με στόχο την ολοκλήρωση των πληρωμών εντός της ημέρας ή μετά το Πάσχα λόγω της τραπεζικής αργίας.

Σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, αιτήσεις υποβάλλουν οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0, ενώ από αύριο, Παρασκευή 10 Απριλίου, η πλατφόρμα ανοίγει για όλους ανεξαρτήτως ΑΦΜ έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Για όσους κάνουν τώρα αίτηση, το πρώτο που πρέπει να ελέγξουν είναι τα εισοδηματικά όρια: έως 25.000 ευρώ για άγαμους, έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο.

Καθοριστικό είναι και το όχημα που δηλώνεται. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει ένα μόνο όχημα ή μία μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο και κάθε όχημα αντιστοιχεί σε έναν μόνο δικαιούχο. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας, ενώ σε περίπτωση leasing απαιτείται να είναι μισθωμένο προσωπικά από τον αιτούντα και να αποδεικνύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στον τρόπο πληρωμής, ο δικαιούχος επιλέγει είτε ψηφιακή χρεωστική κάρτα είτε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Αν δηλωθεί IBAN, πρέπει να είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και ο αιτών να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Με την επιλογή τραπεζικής κατάθεσης το ποσό είναι χαμηλότερο σε σχέση με την ψηφιακή κάρτα, η οποία δίνει προσαύξηση και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καύσιμα, μέσα μεταφοράς και ταξί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Σημαντικό είναι επίσης να ολοκληρωθεί σωστά η αίτηση. Η ένδειξη «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ» σημαίνει ότι δεν έχει υποβληθεί οριστικά, ενώ μόνο όταν προχωρήσει στα επόμενα στάδια θεωρείται ότι έχει μπει σε τροχιά πληρωμής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ