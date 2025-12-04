Υπόθεση Μογκερίνι: Δεκάωρη ανάκριση, κατηγορίες για διαφθορά και η πρώτη αντίδραση της πρώην επικεφαλής της ΕΕ

Η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνι, έδωσε «με πλήρη διαφάνεια» εξηγήσεις στους ανακριτές, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Μαριαπάολα Κέρκι, η οποία ανέφερε ότι η διαδικασία ήταν πολύωρη αλλά «κύλησε με ηρεμία».

Σε βάρος της Μογκερίνι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς, που αφορά την ανάθεση συμβολαίου της ΕΕ στο Κολέγιο της Ευρώπης, του οποίου η ίδια είναι διευθύντρια.

Η πρώην επικεφαλής της EEAS (2014–2019) ανακρίθηκε την Τρίτη για περίπου δέκα ώρες από τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία στην Μπρυζ – την πόλη όπου εδρεύει το Κολέγιο – και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το αντικείμενο της έρευνας

Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν αν, κατά την περίοδο 2021–2022, το Κολέγιο της Ευρώπης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σε διαγωνισμό της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ (EEAS), σχετικά με την εκπαίδευση μελλοντικών Ευρωπαίων διπλωματών.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει λόγο για υποψίες «απάτης και διαφθοράς στο πλαίσιο δημόσιων διαγωνισμών, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου».

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι

Εκτός από τη Μογκερίνι, κατηγορίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος:

του Τσέζαρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντή του Κολεγίου αρμόδιου για τα προγράμματα

του Στέφανο Σανίνο, υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του την Τετάρτη.

Οι τρεις ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς ο ανακριτής έκρινε ότι δεν υφίσταται «κίνδυνος φυγής».

Η θέση της Μογκερίνι

Η ίδια έχει δηλώσει ότι το Κολέγιο της Ευρώπης «πάντοτε σεβόταν τα υψηλότερα κριτήρια ακεραιότητας και δίκαιης αντιμετώπισης», εκφράζοντας «πλήρη εμπιστοσύνη» ότι η δικαιοσύνη θα το αναγνωρίσει.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η άρση της κράτησης δεν συνοδεύτηκε από κανέναν περιορισμό στις μετακινήσεις της.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις σε επίπεδο ΕΕ, με την ακροδεξιά να καταγγέλλει «διαφθορά στον πυρήνα των ευρωπαϊκών θεσμών», ενώ η Κομισιόν κρατά αποστάσεις, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «άλλη υπηρεσία και άλλο ζήτημα».

