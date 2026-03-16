Ζώδια σήμερα: Οι προβλέψεις για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Η ημέρα φέρνει έντονη διάθεση για πρωτοβουλίες και δράση. Υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα σχέδια που είχαν μείνει στάσιμα, ενώ η ενέργεια της ημέρας ενισχύει την αποφασιστικότητα. Είναι καλή στιγμή για να κλείσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος. Μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους σκέψης ή να δώσει μια διαφορετική οπτική σε ένα ζήτημα. Ωστόσο, λίγη υπομονή θα βοηθήσει ώστε οι κινήσεις να γίνουν με σωστό τρόπο και χωρίς παρορμητικές αντιδράσεις.

Ταύρος

Η ανάγκη για σταθερότητα και πρακτική σκέψη γίνεται πιο έντονη. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για καλύτερη οργάνωση οικονομικών ή επαγγελματικών θεμάτων. Μέσα από μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσουν σκέψεις και να μπουν νέες βάσεις σε ένα σχέδιο. Η υπομονή και η μεθοδικότητα λειτουργούν υπέρ σας, ενώ η αποφυγή βιαστικών συμπερασμάτων θα βοηθήσει να διατηρηθεί ισορροπία και σιγουριά στις αποφάσεις.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας και οι συζητήσεις μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Η περιέργεια αυξάνεται και δημιουργεί την ανάγκη για νέες πληροφορίες ή εμπειρίες. Μια ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο ουσιαστικό, εφόσον της δοθεί χρόνος για σκέψη και επεξεργασία. Χρειάζεται προσοχή στη διάσπαση της προσοχής, ώστε να μην χαθούν σημαντικές λεπτομέρειες μέσα σε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες.

Καρκίνος

Η ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια γίνεται πιο έντονη και οδηγεί στην αναζήτηση ηρεμίας και σταθερότητας. Η ημέρα ευνοεί τη φροντίδα προσωπικών θεμάτων και τη συζήτηση ζητημάτων που απαιτούν κατανόηση. Ακόμη και μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διάθεση. Η ψυχραιμία και η αποφυγή υπερβολικών σκέψεων θα βοηθήσουν να διατηρηθεί η εσωτερική ισορροπία.

Λέων

Η δημιουργική διάθεση είναι έντονη και υπάρχει ανάγκη για έκφραση και δράση. Οι ιδέες μπορούν να βρουν πρακτική εφαρμογή, ιδιαίτερα αν υπάρξει σωστή οργάνωση. Οι επαφές με άλλους ανθρώπους μπορεί να φέρουν ενθάρρυνση ή μια νέα προοπτική σε κάποιο σχέδιο. Η αυτοπεποίθηση βοηθά να ξεπεραστούν μικρές δυσκολίες, αρκεί να αποφευχθεί η βιασύνη σε αποφάσεις που χρειάζονται περισσότερη σκέψη.

Παρθένος

Η προσοχή στρέφεται στην οργάνωση και στην τακτοποίηση πρακτικών ζητημάτων. Είναι μια καλή στιγμή για να μπουν σε τάξη εκκρεμότητες που είχαν καθυστερήσει. Η αναλυτική σκέψη βοηθά να βρεθούν λύσεις σε θέματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, είναι σημαντικό να δοθεί λίγος χώρος και στην ξεκούραση του νου, καθώς η υπερβολική ανάλυση μπορεί να δημιουργήσει περιττή πίεση.

Ζυγός

Η ανάγκη για αρμονία και ισορροπία στις σχέσεις γίνεται πιο έντονη. Οι συζητήσεις μπορούν να βοηθήσουν να ξεκαθαρίσουν παρεξηγήσεις και να δημιουργηθεί καλύτερη κατανόηση. Η ημέρα ευνοεί συνεργασίες και κοινά σχέδια, ιδιαίτερα όταν υπάρχει διάθεση για συμβιβασμό. Η αποφυγή υπερβολικής αναποφασιστικότητας θα βοηθήσει στη λήψη πιο ξεκάθαρων και πρακτικών αποφάσεων.

Σκορπιός

Η διαίσθηση λειτουργεί έντονα και βοηθά στην κατανόηση βαθύτερων συναισθημάτων ή καταστάσεων. Μια παλιά σκέψη ή ιδέα μπορεί να επιστρέψει και να δώσει νέα έμπνευση. Η ημέρα ευνοεί την εσωτερική αναζήτηση αλλά και τη δημιουργική έκφραση. Η αποφυγή έντονων αντιδράσεων σε μικρά ζητήματα θα βοηθήσει να διατηρηθεί η ισορροπία και η συγκέντρωση στους πραγματικούς στόχους.

Τοξότης

Η διάθεση για αλλαγή και νέες εμπειρίες είναι έντονη. Η ημέρα ενθαρρύνει την εξερεύνηση ιδεών και τις συζητήσεις που ανοίγουν νέους ορίζοντες. Ένα σχέδιο μπορεί να αποκτήσει διαφορετική κατεύθυνση μέσα από μια απλή κουβέντα. Η αισιοδοξία βοηθά να ξεπεραστούν μικρά εμπόδια, αρκεί να υπάρχει ρεαλισμός στις προσδοκίες.

Αιγόκερως

Η συγκέντρωση σε στόχους και ευθύνες γίνεται πιο έντονη. Η ημέρα ευνοεί την οργάνωση επαγγελματικών σχεδίων και τη λήψη πρακτικών αποφάσεων. Η επιμονή και η συνέπεια μπορούν να φέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Μια συζήτηση μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το επόμενο βήμα. Η υπομονή παραμένει το κλειδί για σταθερή πρόοδο.

Υδροχόος

Η σκέψη γίνεται πιο δημιουργική και γεννά ιδέες που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες κατευθύνσεις. Η ημέρα ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων και τη συνεργασία με ανθρώπους που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα. Μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα μπορεί να φέρει ανανέωση και έμπνευση. Η προσοχή στη λεπτομέρεια θα βοηθήσει να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Ιχθύες

Η ευαισθησία και η φαντασία είναι ιδιαίτερα έντονες, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για εσωτερική κατανόηση αλλά και για έκφραση μέσα από την τέχνη ή την επικοινωνία. Μια συζήτηση μπορεί να φέρει συναισθηματική ανακούφιση. Η αποφυγή υπερβολικής ανησυχίας για μικρά ζητήματα θα βοηθήσει να διατηρηθεί η ηρεμία και η ισορροπία.

πηγή tlife.gr

