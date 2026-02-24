ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι με… αλγόριθμο, ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντείνει σημαντικά τους φορολογικούς ελέγχους για το 2026. Mε εντολή του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή να προχωρήσουν «σαρωτικοί» έλεγχοι βασισμένοι σε κριτήρια ανάλυσης κινδύνου (risk analysis). Το σύστημα επιλογής υποθέσεων γίνεται αυτοματοποιημένο, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά δεδομένα, εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, καθώς και ειδικούς αλγορίθμους και μοριοδότηση, ώστε να προηγούνται υποθέσεις με υψηλή παραβατικότητα και εισπραξιμότητα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ:

Τουλάχιστον το 80% των ελέγχων θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποχρεώσεις ή περιόδους της τελευταίας πενταετίας (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους).

των ελέγχων θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποχρεώσεις ή περιόδους της τελευταίας πενταετίας (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους). Τουλάχιστον το 75% θα εστιάζει στις τρεις τελευταίες χρήσεις για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με στόχο «φρέσκες» υποθέσεις όπου η πιθανότητα είσπραξης φόρων και προστίμων είναι υψηλότερη.

θα εστιάζει στις τρεις τελευταίες χρήσεις για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με στόχο «φρέσκες» υποθέσεις όπου η πιθανότητα είσπραξης φόρων και προστίμων είναι υψηλότερη. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης σε δύο προηγούμενα έτη πέραν της τριετίας, υπό συγκεκριμένες (μη δημοσιοποιούμενες) προϋποθέσεις.

Για χρήσεις 2015-2017 (που έχουν υπερβεί την πενταετία) θα εκδίδονται πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού μόνο εφόσον προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία.

Προτεραιότητα ελέγχου (ανεξάρτητα από μοριοδότηση) δίνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, όπως:

Υποθέσεις από εκθέσεις ΥΕΔΔΕ, Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος ή Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας με ενδείξεις ποινικής φοροδιαφυγής.

Υποθέσεις επιστροφών φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ χωρίς προηγούμενο έλεγχο.

Υποθέσεις με σημείωμα διαπιστώσεων ή προσωρινό προσδιορισμό φόρου/προστίμου.

Υποθέσεις από εισαγγελικές παραγγελίες ή δικαστικές εντολές.

Επιτόπιοι έλεγχοι από ΔΟΥ, ΕΛΚΕ, ΥΦΕ, ΚΕΦΟΔΕ, ΚΕΒΕΙΣ, ΚΕΦΟΚ και ΥΕΔΔΕ για τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και εκπλήρωση υποχρεώσεων.

Διασταυρωτικοί έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), πολυμερείς έλεγχοι και αμοιβαία διοικητική συνδρομή.

Έλεγχοι συμμόρφωσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με κανόνες δέουσας επιμέλειας (ν. 4557/2018) κατά ξεπλύματος χρήματος.

Υποθέσεις αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος (άρθρο 28Α ΚΦΕ).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες θα ελεγχθούν δειγματοληπτικά από το Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου. Επιπλέον, θα ελεγχθούν όλες οι υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών) για τις οποίες λήγει η προθεσμία έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορούν ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος, εφόσον δεν έγινε αποδεκτή η προεκτίμηση/προσωρινή αξία της ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΚ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



