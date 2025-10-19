«Αφεντικό» της πόλης οι γυναίκες του Ατρόμητου

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετάτρεψε το χθεσινό τοπικό ντέρμπι για την 3η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής Γυναικών ο Ατρόμητος Πατρών ο οποίος βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα και «διέλυσε» με 7-0 τον Ίκαρο Πετρωτού, στο τοπικό ντέρμπι του 2ου ομίλου.

Η διαφορά δυναμικότατος ήταν πολύ μεγάλη ανάμεσα στις δυο ομάδες, ο Ατρόμητος μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα και μόλις στο 9΄ειχε γίνει το 1-0 από τη Λαζανά με το ημίχρονο να Ολοκληρώνεται στο 4-0.

Ο Ίκαρος Πετρωτού δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο β΄ ημίχρονο με τον Ατρόμητο να συνεχίζει στο ίδιο κρεσέντο παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο και να φτάνει στη νίκη με το τελικό 7-0.

Για την ομάδα του Ψαλτάκη σκόραρε δυο γκολ η Τσάμη, δυο γκολ η Πουρνιά, ένα γκολ η Λαζανά, ένα γκολ η Συρμή και ένα γκολ η Μούκα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Νταβαντζή (74΄Δουκλιά), Φωτείνη (70΄ Μπερερή), Μούκα, Παπανικολοπούλου (66΄Τζούρα), Παπακυριαζή, Μπαρλά, Συρμή (70΄ Κουτρουμάνη), Λαζανά, Χόρου, Τσάμη, Πουρνιά.

ΙΚΑΡΟΣ Π.: Πέττα, Λέκκα, Μ. Ζαρλά. Δ. Ζαρλά, Π. Μαγγανιάρη, Θανοπούλου, Κωστόπουλου, Κεϊσιδου, Σουγλέρη (52΄ Β.Μαγγανιάρη), Παϊλα, Θοδώρη.

