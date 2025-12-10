Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τρεις για τον ξυλοδαρμό πατέρα μπροστά στον 11χρονο γιο του στο γήπεδο

Στη Δικαιοσύνη οδηγείται σοβαρή υπόθεση αθλητικής βίας στο Αγρίνιο, με επίθεση σε πατέρα μπροστά στο ανήλικο παιδί του. Οι τρεις κατηγορούμενοι βαρύνονται με σειρά αδικημάτων, ενώ στο φως έρχεται και δεύτερο περιστατικό με θύμα 15χρονο.

10 Δεκ. 2025 11:06
Pelop News

Σοβαρή υπόθεση αθλητικής βίας που συγκλόνισε το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ταυτοποιώντας τα στοιχεία τριών ημεδαπών ανδρών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία και έκθεση.

Επίθεση σε γήπεδο μπροστά στον 11χρονο γιο του

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2025 σε γήπεδο του Αγρινίου, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε άνδρα που παρακολουθούσε την αναμέτρηση μαζί με τον 11χρονο γιο του, τον οποίο ξυλοκόπησαν με κλωτσιές και γροθιές.

Ο ξυλοδαρμός εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του παιδιού, το οποίο έμεινε αβοήθητο σε επισφαλές σημείο της κερκίδας, χωρίς την προστασία ενήλικα, με κίνδυνο πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Στον παθόντα παρασχέθηκαν αρχικά πρώτες βοήθειες από τον ιατρό του γηπέδου και στη συνέχεια μετέβη με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Δεύτερο περιστατικό αθλητικής βίας με θύμα 15χρονο

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα οι αστυνομικοί είχαν ταυτοποιήσει ακόμη τρεις άνδρες για δεύτερο περιστατικό αθλητικής βίας στο Αγρίνιο, που σημειώθηκε τις βραδινές ώρες.

Σε εκείνη την περίπτωση, οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας με οπαδικά κίνητρα, εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 15χρονο, ο οποίος παρακολουθούσε τηλεοπτικά ποδοσφαιρικό αγώνα μέσα σε κατάστημα. Παράλληλα, άγνωστος δράστης αφαίρεσε το πορτοφόλι του ανήλικου, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ καθώς και τα κλειδιά της οικίας του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

