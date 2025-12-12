Αγρότες: Live τα μπλόκα που έχουν στηθεί και οι αποκλεισμένοι δρόμοι σε όλη τη χώρα

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε πολλά σημεία της χώρας, εξακολουθούν να παραμένουν και σήμερα (12.12.2025), αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Μητσοτάκης προς αγρότες: «Τη Δευτέρα στις 17:00 περιμένω την αντιπροσωπεία στο Μαξίμου»

Κλειστή για ακόμα μία ημέρα είναι η εθνική οδός στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα. Κλειστός είναι και ο κόμβος στα Πράσινα Φανάρια στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Αποκλεισμένο είναι το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ αγρότες παραμένουν και στο Τελωνείο του Προμαχώνα.

LIVE ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ

Λάρισα

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στον κόμβο της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παραδρόμων, υπό τη συνεχή καθοδήγηση και ευθύνη της Τροχαίας, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κίνησης γύρω από το μπλόκο.

Η παρουσία των αγροτών είναι σταθερή, με τις καθημερινές συνελεύσεις να καθορίζουν τον συντονισμό και τις επόμενες μορφές δράσης.

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, σε συνεδρίασή του, εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα στήριξης προς τους αγρότες. Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την οικονομία της Θεσσαλίας και για την κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας εξέφρασε τη στήριξή του στον αγώνα των αγροτών και έθεσε τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Αρχής και τον εαυτό του στη διάθεσή τους, όσο διαρκεί ο αγώνας τους.

Τρίκαλα – Καρδίτσα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Στο πλευρό τους βρίσκονται, με παρουσία και στον χώρο κάθε ημέρα, εργατικά συνδικάτα, φοιτητικοί και συνταξιουχικοί σύλλογοι, λαϊκοί φορείς και σωματεία.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως συζητούν και αποφασίζουν κατά τη διάρκεια των καθημερινών συνελεύσεων που γίνονται στον χώρο των μπλόκων.

Ήπειρος

Την απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες, πήραν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Ηπείρου.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, στο μπλόκο της Ιονίας Οδού, συμμετείχαν εκπρόσωποι των μπλόκων Καλπακίου, Λούρου και η επιτροπή αγροτών από τη Θεσπρωτία που σήμερα αναμένεται να μπει στον χάρτη των κινητοποιήσεων.

Όπως αποφάσισαν, από τις 16 του μήνα θα κάνουν συλλαλητήρια και πορείες με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα στις μεγάλες πόλεις της Ηπείρου, με κάλεσμα συμμετοχής των φορέων της περιοχής.

Λαμία

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, που τα τελευταία 24ωρα προχωρούν σε δράσεις είτε αποκλείοντας βοηθητικούς δρόμους, είτε καταλαμβάνοντας διόδια και ανοίγοντας τις μπάρες.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, με ανακοινώσεις τους, υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν το κλείσιμο όλων των οδικών αξόνων, όπως κάνουν καθημερινά, ανακοινώνοντας νέο αποκλεισμό για μία ώρα, από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας παραμένει αποκλεισμένη σε 4 βασικά σημεία. Στον κόμβο του Μπράλου, στον κόμβο της Αταλάντης, στον κόμβο του Κάστρου και στον κόμβο της Θήβας.

Αντίστοιχα, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα οδηγούνται επίσης μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ η αστυνομία αναγκάζεται να πραγματοποιεί νέες εκτροπές οχημάτων από τη Θήβα προς την παλαιά εθνική μέσω με κατεύθυνση την Ελευσίνα.

Στη Φθιώτιδα οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στον Δομοκό, αποκλείοντας την παλαιά εθνική οδό, καθώς και την πρόσβαση στον Ε65.

Βοιωτία

Στη Βοιωτία παραμένει και το μπλόκο στο Σχηματάρι.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της αστυνομίας, στα όρια Βοιωτίας – Φθιώτιδας, τα λεωφορεία και τα ΙΧ που κατευθύνονται προς Λαμία εκτρέπονται προς την Αταλάντη, ώστε να επανέλθουν στην εθνική οδό και να περιοριστεί η συμφόρηση από την Τιθορέα μέχρι τον Μπράλο.

Εύβοια

Παράλληλα, στην Εύβοια αυξήθηκαν σε 3 τα σημεία αποκλεισμού, καθώς εκτός από την Κάνηθο και την Ιστιαία δημιουργήθηκε νέο μπλόκο στην Αυλίδα.

Αιτωλοακαρνανία

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει κλειστός για έκτη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ υπάρχουν ακόμα τρία μπλόκα, στην γέφυρα του Ευήνου από αγρότες της περιοχής του Μεσολογγίου, στην γέφυρα του Μόρνου από αγρότες και κτηνοτρόφους της Ναυπακτίας και της Δωρίδας και στην Αμβρακία οδό από αγρότες και κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής της Βόνιτσας.

Αχαΐα

Στην Αχαΐα, υπάρχουν τρία μπλόκα και συγκεκριμένα στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Ο κόμβος της Εγλυκάδας παραμένει κλειστός για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με αποτέλεσμα η κίνηση των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Επίσης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και του Αιγίου προχωρούν καθημερινά σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων Πατρών – Πύργου και Πατρών – Κορίνθου, αντίστοιχα.

Ηλεία

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον κόμβο του Πύργου, όπου σχεδόν κάθε μέρα αποκλείουν για λίγη ώρα τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Βόρεια Ελλάδα

Συνεχίζουν τους πολύωρους αποκλεισμούς και οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της χώρας μας με τη Βουλγαρία.

Οι αποκλεισμοί εφαρμόζονται και στα δύο ρεύματα (εισόδου – εξόδου)και επηρεάζουν κυρίως τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ενώ η διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται κανονικά.

Στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Tο κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα απέκλεισαν αμπελουργοί, μελισσοκόμοι και αγρότες από την περιοχή, το Παγγαίο και τον Νέστο, ρίχνοντας ντομάτες και άχυρα στην πόρτα του κεντρικού κτιρίου.

Παραμένουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι με τα τρακτέρ τους, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης – Καστοριάς.

Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών προχώρησαν έως τις 6 το απόγευμα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Κρήτη

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι του νησιού συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ, όπως έχουν κάνει γνωστό, εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις τους, όπως και σχετικές αποφάσεις, αναμένονται πολύ σύντομα.

Πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών το Σάββατο (13.12.2025) στη Νίκαια Λάρισας

Την ίδια ώρα, οι αγρότες εμφανίζονται ανοιχτοί σε διάλογο με την κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούν από την κυβέρνηση μέτρα για τη βοήθεια του πρωτογενούς τομέα που θα αφορούν το αγροτικό πετρέλαιο, την τιμή του ρεύματος και μια βοήθεια στις τιμές βασικών προϊόντων.

Το Σάββατο αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα όπου θα επιλεγεί η επιτροπή εκπροσώπησης των αγροτών, η οποία θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση.

Στο μεταξύ, λόγω των μπλόκων στα οδικά δίκτυα, η αστυνομία συνεχίζει τον σχηματισμό δικογραφιών για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών και ταυτόχρονα προχωρά στην ταυτοποίηση προσώπων.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες σε συντεταγμένο διάλογο θέτοντας ως όρο τους ανοιχτούς δρόμους.

