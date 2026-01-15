Αιγιάλεια: Πόλεμος για τα σκουπίδια στην Τέμενη

«Εμφύλιος» έχει ξεσπάσει στο Αίγιο, με έδρα των «συγκρούσεων» την Τέμενη! Στη μια πλευρά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τέμενης και κάτοικοι της περιοχής. Και στην άλλη πλευρά, η αντιδημαρχία Καθαριότητας.

«Πέτρα του σκανδάλου» τα απορρίμματα που έχουν στοιβαχτεί τους 3 τελευταίους μήνες σε δύο σημεία της Τέμενης: στον Τζουρά και στου Ορφανίδη.

Τα απορρίμματα εναποθέτει ο Δήμος, για την ακρίβεια τα απορριμματοφόρα του, με αποτέλεσμα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τέμενης και αρκετοί κάτοικοι να έχουν «επαναστατήσει», θεωρώντας τα συγκεκριμένα σημεία διαρκείς εστίες μολύνσεων.

Η είδηση είναι ότι προχθές ο πρόεδρος του Συλλόγου Στάθης Κολλιόπουλος μαζί με τον δημοτικό σύμβουλο Παρασκευά Σπυρόπουλο πήγαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου και κατέθεσαν εγγράφως αναφορά για μόλυνση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των παράνομων, όπως τις χαρακτηρίζουν, χωματερών του Δήμου στην Τέμενη. Την αναφορά κοινοποίησαν και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται πως ο Δήμος Αιγιάλειας τους τελευταίους μήνες τοποθετεί παράνομα, «χύμα», επί του εδάφους όλα τα σκουπίδια της Αιγιάλειας (40-50 τόνους ημερησίως) στις χωματερές Ορφανίδη και Τζουρά.

Ο Δήμος δεν το αμφισβητεί, αλλά διαβεβαιώνει πως όλα γίνονται νόμιμα και πως πρόκειται για κάτι που γίνεται προσωρινά.

Η «Πελοπόννησος» ζήτησε την άποψη του καθ’ ύλη αρμόδιου, του αντιδήμαρχου Καθαριότητας Νίκου Καραΐσκου, ρωτώντας τον για ποιο λόγο τόσο πολλά σκουπίδια εναποθέτονται σε δύο ανοιχτούς χώρους έξω από την Τέμενη, ενώ ο Δήμος έχει σύμβαση με τον Δήμο Ηλιδας και μεταφέρει τα σκουπίδια του στην Τριανταφυλλιά.

Ο κ. Καραΐσκος εξήγησε: «Από τότε που ξεκίνησαν τα μπλόκα, μεταφέρουμε μεν απορρίμματα αλλά κάνουμε τα μισά δρομολόγια. Επί της ουσίας, τα απορρίμματα εναποτίθενται προσωρινά στους δύο χώρους στην Τέμενη γιατί πρέπει να ρυθμιστούν κάποια καθαρά διαδικαστικά θέματα για τη νέα σύμβαση με την Αμαλιάδα για το 2026.

Ομως, οι χώροι που γίνεται η εναπόθεση είναι αδειοδοτημένοι χώροι, είναι τσιμεντωμένοι.

Απλώς κάποιοι μπήκαν στον χώρο, έβγαλαν φωτογραφίες τις μέρες που είχαμε συσσωρεύσει σκουπίδια για να τα φορτώσουμε και να τα μεταφέρουμε, και πάνε να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

Εχω κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειας που προβλέπονται, άρα είμαστε σε όλα νόμιμοι. Ο συγκεκριμένος Περιβαλλοντικός Σύλλογος, όμως, έχει αδυναμία στα δικαστήρια. Μας έχει κάνει 50 δικαστήρια, τα έχει χάσει και τα 50. Και τώρα έχει στο πλευρό του κι έναν σύμβουλο από την αντιπολίτευση. Το θέμα είναι γιατί να δημιουργούμε προβλήματα χωρίς να υπάρχουν και να τρομοκρατούμε τον κόσμο; Γιατί πάνε να προκαλέσουν προβλήματα και στον τουρισμό και στην αγορά;

Εχει γίνει καινούργια συμφωνία με τον Δήμο Ηλιδας. Απλώς συμβαίνει πάντα στο τέλος της χρονιάς και στην αρχή της νέας να υπάρχει μια καθαρά γραφειοκρατική καθυστέρηση. Είναι και περισσότερος ο όγκος λόγω εορτών και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κακή εικόνα για την Αιγιάλεια. Τέλη Φεβρουαρίου ξεκινάει η δοκιμαστική λειτουργία στο νέο εργοστάσιο στην Τέμενη και προφανώς κάποιοι έχουν τρελαθεί. Γιατί ένας σκουπιδότοπος που ήταν εκεί όταν ανέλαβα το 2019, τώρα έχει γίνει εργοστάσιο».

Ο καταγγέλλων, Στάθης Κολλιόπουλος, τόνισε στην «Π»: «Εχουν γεμίσει δύο σημεία στην Τέμενη με πέντε-έξι χιλιάδες τόνους σκουπίδια χύμα. Δεν ξέρω γιατί τα φέρνουν εδώ. Δεν ξέρω αν έχουν πρόβλημα με την Αμαλιάδα.

Κάθε μέρα η ίδια δουλειά κι όταν πας να ρωτήσεις γιατί, μόνο που δεν σε δέρνουν. Εχουν κάνει την περιοχή χωματερή. Για την καινούργια μονάδα που φτιάχνουν, εκκρεμεί ακόμα η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Συζητήθηκε η προσφυγή μας στις 27 Σεπτεμβρίου του 2024 κι ακόμα η απόφαση.

Πήγαμε στον εισαγγελέα, λοιπόν, στο Αίγιο, καταθέσαμε τις φωτογραφίες και ζητάμε να σταματήσουν να ρίχνουν σκουπίδια έτσι χύμα και να καθαρίσουν τον χώρο. Ξέρετε για πόσα σκουπίδια μιλάμε; Περίπου 6.000 τόνοι. Αυτή η ιστορία γίνεται εδώ και 3-4 μήνες. Τι την πέρασαν την περιοχή; Σκουπιδότοπο;».

