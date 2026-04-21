Αίγινα: Παραλίες και μνημεία, τι να δείτε

Πολλοί λένε οτι ιδανική εποχή είναι το καλοκαίρι, όμως άλλοι υποστηρίζουν οτι είναι την Ανοιξη

21 Απρ. 2026 11:39
Pelop News

Με την άνοιξη να έχει μπει για τα καλά και τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο τα τελευταία 24ωρα, η σημερινή μας πρόταση αφορά ένα νησί που μπορείτε να επισκεφθείτε για ένα χαλαρό σαββατοκύριακο.

Ο λόγος για την Αίγινα, που με το ήπιο κλίμα της αυτή την εποχή, θα σας εντάξει αμέσως στην ήρεμη νησιώτικη καθημερινότητά της.

Ο ρόλος της Αίγινας ήταν ξεχωριστός στη σύγχρονη ιστορία, καθώς υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στολίστηκε με σπουδαία κτίρια, που ονομάστηκαν Καποδιστριακά από τον κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια. Φιλοξενεί έναν από τους σημαντικούς αρχαίους ναούς της Ελλάδας, αυτόν της Αθηνάς Αφαίας, τον οποίο πρέπει, οπωσδήποτε, να επισκεφθείτε. Θρησκευτικό προσκύνημα είναι ο Αγιος Νεκτάριος.

Το πρώτο που θα αντικρίσετε καθώς κατεβαίνετε από το πλοίο είναι η λευκή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προστάτη των θαλασσινών. Τα μόνιππα αμαξάκια με τα άλογα περιμένουν στη σειρά για μια βόλτα, η οποία διαρκεί 25 λεπτά, με το αμαξάκι να διατρέχει τον παραλιακό δρόμο και στη συνέχεια τους δρόμους με τις φιστικιές, τους κήπους και τα παλιά αρχοντικά σπίτια.

Η πρώτη πρωτεύουσα του ελεύθερου ελληνικού κράτους δεν ξεχνά το παρελθόν της. Περπατώντας στο λιμάνι θα δείτε το κτίριο Βούλγαρη, που θεωρείται του 1767: εδώ έμεινε ο Καποδίστριας κατά τη διάρκεια της επιδημίας που ξέσπασε τον Μάιο του 1828. Επάνω από την Εμπορική Τράπεζα είναι η οικία Δημήτρη Καλούδη του 1839, που θεωρείται το πρώτο ευρωπαϊκού τύπου σπίτι της Αίγινας.

Πολύ κοντά στο σημείο αποβίβασης των πλοίων, βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Κολώνας που αντικατοπτρίζει την μακρόχρονη ιστορία της ακρόπολης της αρχαίας Αίγινας. Το όνομα δόθηκε στον λόφο από Βενετσιάνους ναυτικούς που είχαν τις κολόνες του ναού του Απόλλωνα ως σημάδι προσανατολισμού. Για τους τουρίστες, ταχύπλοα, ιστιοπλοϊκά και βάρκες δένουν το καλοκαίρι στο λιμανάκι της Πέρδικας που θυμίζει Κυκλάδες. Το παραθαλάσσιο μέτωπο του οικισμού διατηρεί τη γραφικότητά του με τα χαμηλά, ασβεστωμένα σπίτια, τις λουλουδιασμένες αυλές, τις ψαροταβέρνες, τα καφέ-μπαρ. Αξίζει να κάνετε βόλτα στις προβλήτες και στον πεζόδρομο πάνω από τη θάλασσα, καταλήγοντας στην εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου που κτίστηκε το 1947 με συνεισφορές των κατοίκων.

